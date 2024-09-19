Cumhuriyteçi Türk Partisi (CTP), "Pahalılık, Zamlar ve Yoksulluk Artık Yeter" sloganıyla Gazimağusa’da Perşembe Pazarı’nda eylem yaptı.

Eyleme, Genel Başkan Tufan Erhürman, milletvekilleri ve partililer katıldı.

Eylemde, “Halk yoksul, hükümet edenler zengin”, “Pahalılık, zamlar ve yoksulluk yeter” “Pahalılık olmasın,et girmeyen ev kalmasın”, “Hükümet tok, halk aç”, “Tencere boş, kurultay için harca coş” gibi dövizler taşındi.

Perşembe Pazarı girişinde basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, milletvekilleri ve partililerle pazar esnafını ziyaret etti.

-Erhürman: “Gelir dağılımındaki adaletsizlik hızla artıyor, uçuruma dönüşüyor”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman basın açıklamasında, ülkede gelir dağılımındaki adaletsizliğin hızla arttığını ve uçuruma dönüştüğünü belirterek, orta sınıfın adeta buharlaştığını söyledi.

Orta sınıfın yok edildiğini vurgulayan Erhürman, “Rakamsal olarak maaşlar artıyor. Hatta daha da çarpıcısı maaşlar döviz bazında da artıyor ama bu artış insanların alım gücünde pazara, çarşıya yansımıyor.” dedi.

-“Alınan ekmek ve sütün sayısı her gün azalıyor”

Erhürman, “Maaşlar yükseliyor, döviz bazında da yükseliyor ama bir bakıyorsunuz ki her gün alabildiğimiz ekmeğin sayısı, sütün sayısı azalıyor. Bizim derdimiz maaşların rakam bazında artması değil. Bizim derdimiz insanların alım gücünün korunması ve en alt gelir seviyesindekilerin dahi asgari gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilmek” diye devam etti.

-Asgari ücret kurultay manevrası mı?

Dün açıklanan asgari ücrete değinen Erhürman, asgari ücretin yüksek açıklanmasınının “kurultay manevrası” olabileceği ve seçimin ardından itirazla düşürülebileceği imasında bulundu.

-“Ekonomiyi yönetmiyorsunuz”

Rakamsal olarak büyük olan yeni asgari ücretle de alım gücünün yükselmeyeceğini söyleyen Erhürman hükümete “Doğru ekonomi politikalarını uygulamıyorsunuz. Ekonomiyi kötü yönetiyorsunuz demiyoruz; aslında ekonomiyi yönetmiyorsunuz. Saldım çayıra mevlam kayıra bir hal içerisindesiniz” diye seslendi.

Gidişatın inşaat sektörünü, turizm, sektörünü sıkıntıya sokacağını, ekonominin Güney’e kayacağını CTP’nin bir yılı aşkın süredir söylediğini kaydeden Erhürman, “Söylediklerimizin hepsi bugün bir bir gerçekleşiyor.” dedi.

31 Mayıs’ta belirlenen asgari ücretin işverenin itirazı üzerine 10 gün sonra işveren ve devlet tarafının iş birliğiyle 124 TL düşürüldüğünü hatırlatan Erhürman, dünkü toplantıya işveren tarafının katılmadığını, bunun da yüksek ihtimalle yeni asgari ücrete işveren tarafının kurultay sonrası itiraz edeceğini gösterdiğini söyledi.

Erhürman gelinen noktada, asgari ücretin sabit kalması halinde başta küçük işletmeler olmak üzere pekçok işletmenin personel giderleri arttığı için malın ya da hizmetin fiyatını artıracağını, bunun da pahalılık yaratacağını, yapamıyorsa ya işçi durduracağını, işçi kalitesini düşüreceğini, daha fazla üçüncü ülke vatandaşı işçinin ülkeye geleceğini, ya kayıtdışına kaçacağını ya da batacağını söyledi.

Erhürman, “Kurultay öncesi bir manevraysa bu; ‘yüksek asgari ücret açıklayalım, da kurultaydan sonra zaten itiraz üzerine bunu düşürürüz’ manevrasıysa… Kurultay sonrası asgari ücret düşerse o zaman da asgari ücretli açlık sınırının altına doğru gerilemeye başlayacak. Bize ekonomiyi yönetmeyerek “kırık katır mı kırk satır mı”yı dayattılar.” dedi.

“Erhürman, CTP’nin Meclis’te de, dışarıda da “Bu politikalar bizi yok oluşa götürüyor” diye yırtındığını belirterek, “Biz bunları söylerken suskun kalanların, şimdi bir kısmı kırk katırda, bir kısmı kırk satırda. Biz ne kırk katırdayız, ne kırk satırdayız. Bize bu ikilemi dayatamazlar” dedi.

Mevcut durumun ülkeyi ve ekonomiyi yönetememekten kaynaklandığını savunan Erhürman, “Alternatif kırk katır da değildir, kırk satır da değildir. Alternatif bu ülkenin bu işleri bilen insanlarıyla bir araya gelip ekonomiyi yönetmektir, CTP buna hazırdır, halkın artık tahammülü kalmamıştır” dedi.

-“Çare var, biz hazırız”

“Bu zihniyetin başımızdan bir an önce gitmesi lazım” diyen Erhürman, “Yoksulluğun da gelir dağılımındaki adaletsizliğin de, orta sınıfın yok edimesinin de, bu ülkenin cehenneme çevrilmesinin önlenmesinin de tek yolu var. Bu zihniyet gidecek, ve biz yönetmeye hazırız. Orasından burasından makyaj yaparak düzeltilecek bir hal kalmamıştır.” diye devam etti.

“Kurultaya odaklandılar, yetmedi, kurultay maksatlarından hareketle asgari ücrette de, okullarda da, geçici öğretmenlerde de oyunlar oynamaya kalktılar.” diyen Erhürman Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda gelmesi gereken yerin böyle bir yönetsel zihniyet olmadığını belirtti.

Erhürman, sözlerini, “Bu zihniyet gidecek. Çare vardır, biz hazırız.” diyerek tamamladı.