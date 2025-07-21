Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Tufan Erhürman, Güvercinlik’te bölge halkıyla bir araya geldi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Erhürman, Güvercinlik’te yaptığı konuşmada, “Beş senedir ciddiyet sorunuyla karşı karşıya olunduğunu” savundu ve Cumhurbaşkanlığının, iç sorunların çözümüne de liderlik etmesi gerektiğini kaydetti. Erhürman, Ekim ayında yapılacak seçimin çok kritik olduğuna dikkat çekti.

Erhürman’a ziyaretinde CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ile CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti.

Erhürman konuşmasında, geride kalan beş yılda ülkede yaşananları özetleyerek, ekonomide, sağlıkta, eğitimde yaşananları sıraladı, nüfus yapısının hızlı bir şekilde değiştiğine dikkat çekti, sorunlara karşı hiçbir şey yapılmadığını öne sürdü.

“Karma evliliklerden doğan binlerce çocuğun AB vatandaşı olma hakkının da gasp edilmeye devam edildiğini” anımsatan Erhürman, insan hakkı olan bu hakkın elde edilmeye çalışılmadığını kaydetti.

Geride kalan dönemde müzakere dahi yapılmadığını ifade eden Erhürman, hiçbir konuda adım atılmadığını savundu. İç meselelerle ilgili konularda da Cumhurbaşkanlığı’nın herhangi bir şeye liderlik etmediğini ileri süren Erhürman, “Nüfusu sayamıyoruz, hastanelerde yer bulamıyoruz, ekonomi kötüye gidiyor. Bütün bunlarla ilgili Cumhurbaşkanlığının üstlendiği bir inisiyatif yok” ifadelerini kullandı.

“Bu memleket tarihinde hiç bu kadar büyük bir iç güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalmadı” diyen Erhürman, ülkenin yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkmaya başladığını dile getirdi. “Beş senedir bir ciddiyet sorunuyla karşı karşıyayız” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığının iç sorunlara da liderlik yapacağının altını çizdi.

-Şahali

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de, “Yaşatılanlar kaderimiz değildir” diyerek, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine işaret etti. Geride kalan beş yıllık dönemin nasıl geçtiğini değerlendiren Şahali, “Biz geride kalan dönemde yaşamamız gereken hayatı yaşamadık. Bu dönemin kayıp bir zaman olduğunu ve hepimizi bu yurtta çok daha huzurlu hissettirecek işlerin yapılabileceğini düşünüyoruz. 19 Ekim, karar günüdür” dedi.