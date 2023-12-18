Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğini belirterek, bütçedeki rakamlara işaret etti, ülkede kaynak olduğunun altını çizdi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Sim TV’de Meyil Adakul’un sorularını yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ülkeyi, yönetemeyen bu zihniyetten kurtarmak gerekir. Ülkeyi bu zihniyetten kurtarırsak 2024 kötü geçmeyecek” ifadelerini kullandı.

-“Para yok diyorlar, rakamlar ortada”

Bütçe görüşmelerinin dünyanın her yerinde iki şeyi birden gündeme getirdiğine işaret eden Erhürman, bunlardan birinin rakamsal, diğerinin ise “hükümetin imtihanı” olduğunun altını çizdi.

Rakamsal kısmın esas itibariyle komitede tartışıldığını söyleyen Erhürman, örnek vererek Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bütçesinde ana muhalefetin de katkılarıyla önemli değişiklikler yaşandığını anımsattı.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetin, yapılan hataları dile getirdiğine dikkat çeken Erhürman, bunun siyasi ve hukuki bir mantığının da olduğunu kaydetti. Bütçe görüşmelerinin, güvenoyu meselesine de dönüşebileceğini vurgulayan Erhürman, gündeme getirdikleri “yabancı bir şirkete Düzova’da 121 bin dönüm arazi satın alma izni” konusunda henüz yanıt alamadıklarını hatırlattı. Yaşanılan sorunlarla ilgili hükümetin sürekli olarak “para yok” dediğine vurgu yapan Tufan Erhürman, “Hastaneye ihtiyaç yok demiyorlar, para yok diyorlar” dedi ve bütçedeki sapmalardan örnekler verdi.

-“Gelir saklama çabasındalar”

Bu senenin 1 milyar artıda kapatıldığına dikkat çeken Erhürman, “hükümetin” hesabının 4 milyar şaştığını vurguladı. 4 milyarın ortada olduğunu ve hiçbir yatırım yapılmadığını kaydeden Erhürman, memleketin maliyesinin tüm yaşanılanlara rağmen artı verdiğini ifade etti.

2024 bütçesinin de artı vereceğine dikkat çeken Erhürman, bütçenin, doların 34 lira olacağı üstüne kurulduğunu anımsattı. Türk lirasının sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin de dolar öngörüsünün 36 olduğunun altını çizen Erhürman, “Parayı basan doları 36 öngörüyor. Bizimkiler ise 2 lira daha ucuz olacak diyor. Bütçeyi bunun üzerine hesaplıyorlar” ifadelerini kullandı. Hükümette gelir saklama çabası olduğunu savunan Erhürman, belediyelere de bu yüzden gereken payın verilmediğini söyledi. Memleketin 2023’te “dimdik ayakta durduğuna” işaret eden Erhürman, maliyenin 1 milyar artı ile kapandığını yineledi ve “Daha ne ister bir memleket?” diye sordu.

-“2024’te bu halkın görevi nettir”

1 milyar artının da az olduğuna değinen Erhürman, “Yapılması gerekenler yapılsaydı, biraz olsun kayıt dışılıkla mücadele çabası olsaydı, 3-4 milyar artı olurdu” dedi. Karşılarındaki zihniyetin, “Bu memlekette Türkiye Cumhuriyeti’nden para gelmezse biz maaş bile ödeyemeyiz. Türkiye’den parayı en iyi kim koparırsa onu seçin, o da benim” siyasetlerini söz konusu temel üzerine kurduğuna dikkat çeken Erhürman, bu yüzden memleketin kendi ayakları üzerinde durabileceğinin söylenmediğini belirtti. Ülkede kaynak olduğuna işaret eden Erhürman, 8 milyon 808 bin dolarla da ihalesiz akaryakıt alımı sevdası yüzünden Rum Elektrik Dairesi’nin finanse edildiğini kaydetti.

Yapılan hatanın maliyetinin Kıb-Tek’e 9 milyon dolar olduğunun altını çizen Erhürman, Kıb-Tek’in milyonlarca dolar zarara uğratıldığını vurguladı.

2024 sonunda da bütçenin artı vereceğini söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının alım gücünün her gün daha da düştüğünü belirtti.

Tufan Erhürman, “2024’te bu halkın görevi nettir. Bu zihniyetten kurtarmak gerekir ülkeyi... Kurtardığımız takdirde 2024 kötü geçmeyecek. Bu zihniyetten kurtarırsak 2024 kötü geçmeyecek” diye ekledi.