Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bilimin sesine kulak vererek, depremlere karşı hazırlıkların yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, BRT’de katıldığı bir programda soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “adalet sürecini” bıkmadan, usanmadan, konuyu gündemden düşürmeden takip edeceklerini kaydetti. Tufan Erhürman, “CTP olarak muhalefet demeden bütün çalışmaların içerisinde olmaya hazırız. Hepimizin dayanışmaya ihtiyacı var. Acımızı bir şeyin hafifleteceğini düşünmüyorum. Bu dayanışma, bundan sonrası için çok değerli. Hiçbir şey depremden bir dakika öncesi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.

-“İnsanlara zorla bir şey yaptırmak doğru değildir”

Hükümet tarafından geri çekilen “maaş kesintileriyle ilgili yasa gücünde kararname” ile ilgili de konuşan Erhürman, bürokratik bir takım sorunlar yaşandığı için gecikme yaşandığını öğrendiklerini ifade etti. Dün yapılan görüşmede, yasa tasarısının da geri çekilmesi gerektiğini söylediklerinin altını çizen Erhürman, bunun sonucunda yasa tasarısının da yasa gücünde kararnamenin de geri çekildiğini söyledi. Bu işlerin zorla yaptırılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Erhürman, toplumda zaten “gönül birliği” bulunduğunu kaydetti. İstişarenin öneme işaret eden Erhürman, “İnsanlarımızın acısı içimizdeyken, böyle bir tartışmanın ortasında bulduk kendimizi. Konuyla ilgili kurulacak komitelerde sendikaların ve ekonomik örgütlerin de o masada bulunması gerektiğini söyledik. İnsanlara zorla bir şey yaptırmak doğru değildir. Zaten ekonomik sıkıntılar var memlekette. Bu yanlıştan geri adım atılması gerektiğini söyledik, bir yanlıştan dönüldü. Sendikalar da ekonomik örgütler de orada olacak, aklın yolunu hep birlikte bulmaya çalışacağız” dedi.

-“Bilimsel açıklamalar dikkate alınmalıdır”

Dün gece Hatay’da gerçekleşen depremden sonra bilim insanlarının ortaya koyduğu iddiaları da dile getiren Erhürman, Kıbrıs’ta deprem olabileceğiyle ilgili bilimsel açıklamaların dikkate alınması gerektiğini ifade etti. “Bizim yapacağımız, bilimin sesine kulak vermektir. Burada birtakım hazırlıklar yapılması gerekiyor” diyen Erhürman, yapı denetiminin de söz konusu işin bir bacağı olduğunu vurguladı. Arama kurtarma ekiplerinin yeterli olup olmadığını soran Erhürman, “Afet acil durum eylem planlarımız var mıdır?” diye sordu. Sel felaketi yaşandığında Afet Acil Durum Komitesi’ni kurduklarını anımsatan Erhürman, “Dört senedir o konuda taş üstüne taş konmadı” ifadelerini kullandı. Deprem dolayısıyla alınacak olan birtakım kararlar olduğunu söyleyen Erhürman, bütün bunların takibini ve denetimini yapacak komitenin oluşturulduğunu kaydetti.

-“Depremzedelere insani ortam yaratmanız gerekir”

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremden dolayı birçok depremzedenin, ailelerinin yanına gelme çabası içinde olduğunu belirten Erhürman, söz konusu durumun insani olduğuna vurgu yaptı. Erhürman, “Depremzedelere kucağımızı açtık insanı bir laftır ama kucağınızı açarsanız hastanelerde, okullarda yeterli yeriniz olması da gerekir. Şu ana kadar kaç depremzedenin ülkeye geldiğini, kaçının okul çağında çocuğu olduğunu, sağlık durumlarını bilmiyoruz. Bu da bize plansız gidildiğini göstermektedir. İnsanı vazifemiz kucak açmaktır ama burada bulundukları süre içerisinde de insani ortam yaratmanız gerekir. Bütün bunların komitelerde ele alınması gerekiyor” diye konuştu. Erhürman, olası depremlere karşı, kararlılıkla bilimin sesine kulak vererek hazırlıkların yapılması gerektiğine dikkat çekti. Kimilerinin, “Emirname, plan dinlemeyin” gibi bilim dışı yaklaşımlara girebileceğini söyleyen Erhürman, imar yasasıyla ilgili değişiklik girişimlerini de geri çekmek gerektiğini vurguladı.