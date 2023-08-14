Hayatını bugün kaybeden Kıbrıs Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci-yazar Süleyman Ergüçlü, yarın son yolcuğuna uğurlanacak.

Ergüçlü için, uzun yıllar görev yaptığı BRTK, Kıbrıs Gazetesi ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde törenler düzenlenecek.

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Ergüçlü için saat 10.30’da uzun yıllar hizmet ettiği Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda; saat 10.45’te Kıbrıs Gazetesi önünde, saat 11.00’de ise kurucu üyesi ve eski başkanlarından olduğüu Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde tören yapılacak.

Ergüçlü’nün naaşı, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

69 yaşında hayatını kaybeden Ergüçlü’nün vefatı toplumda büyük üzüntü yarattı.

Meslek örgütleri ve siyasiler mesajlar yayımlarken, aralarında Kıbrıslı Rumların da bulunduğu birçok meslektaşı ve dostu da sosyal medyadan yayımladıkları mesaj ve fotoğraflarla, kaybından duydukları üzüntüyü ifade ediyor.