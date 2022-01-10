Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Yıllar önce CTP’nin iktidarda olduğu dönemde bakanlık yapan çok değerli bir dostumuz, ağabeyimiz bir sohbet esnasında aynen şu sözleri sarf etmişti;
“Biz Ankara’nın Kıbrıs Türkü için önemini çok iyi bilenlerdeniz ama iş bunu açıklamaya gelince konuşamıyoruz işte…”
Sağlıkta olsun çok sık olmasa da yine telefonda görüşür ve hal hatır sorarız!
Ankara ile söylediklerini yazmamamızı rica etmişti biz de sözümüzü yerine getirmiştik…
Ama hep şunu düşündük durduk;
Sağlam bir CTP’li olan, bakanlık da yapan birisi niye Ankara ile gerçek duygularını saklar ki diye…
Öyle değil mi ya!
Çünkü bu düşünce CTP’nin politikaları arasında olmazsa olmazıdır…
Siyasi beslenme malzemesidir!
Ankara gerçeğini görmemezlikten gelirler, bunu açık ve net olarak söyleyemezler ama seçim öncesinde yaptıkları açıklamalara bakınca da, konu Ankara oldu mu biraz da ayar vererek, karşısında nasıl dik duracaklarını sözde anlatmaya çalışırlar…
…
Bu kez de seçim öncesi geldi ya çaktırmadan Ankara ile nasıl ilişki içinde olacaklarını ifade etmeye başladılar…
İyi de bunu nasıl yapacaklar?
Son 20 Temmuz törenlerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC'ye gelmiş ve Cumhuriyet Meclisi'nde konuşma yapmıştı.
Hani Türkiye'den kurak adamıza su getiren, pandemi hastanesini yapan, Covid aşılarımızı gönderen, 13. maaşlara kadar ödeyen ülke var ya işte o ülkenin Cumhurbaşkanı...
Daha eskilere gitmiyoruz bile Kıbrıs Yüzünden ambargo yiyen şehitler veren ülke kısmına hiç girmiyoruz...
Her şeyi bırakın evine soydaşın geliyor, komşun geliyor, misafirin geliyor ve boykot ediyorsun...
Şimdi seçim zamanı da diyorsun ki Ankara ile oturup sorunları yüz yüze konuşup çözeceğiz.
Hangi yüzle sayın Erhürman?
Dün yüzünü döndüğün Türkiye seni dinler mi?
Siz Türkiye'deki yöneticileri ahmak mı zannediyorsunuz?
Yarın bir gün hükümet olursanız Türkiye'den kaynak bulamazsanız ne yapacaksınız?
Bunu düşündünüz mü hiç?
Bakın Erdoğan'ı sevmeye bilirsiniz, siyasi görüşlerine katılmayabilirsiniz ama KKTC'yi yönetmeye talip bir kitle partisi olarak duruşunuz sorun çözmez ancak yeni sorunlar yaratır.
Size Türkiye'deki siyasilerin uzantısı olun, emir eri olun diyen yok ama ölçüyü kaçırıp popülizm yapmanın da anlamı yok.
CTP, bir siyasi partimidir bu ülkenin yönetimine talip bir irademidir yoksa ideolojik saplantıları olan bir sendika mıdır?
Sendikalar gibi davranıp Türkiye tarafından muhatap gibi karşılanmayı bekliyorsanız çok yanılıyorsunuz...
Marjinal oyları toplama uğruna yaptıklarınız geri dönüşü olmayan yaralar açıyor.
Tufan hoca gibi süper bir aklın bu eleştirilerimizi dikkatte almasını bekliyoruz...
***
CTP'yi Türkiye ile ilişkiler konusunda zora sokacak diğer bir konuda federasyon konusu.
Mehmet Ali Talat CTP'liydi...
Federasyon zemininde görüştü ne oldu?
Dünyadan yüzde 70 'yes be annem'e rağmen iyi bir tokat yedik.
CTP'nin de desteklediği Mustafa Akıncı federasyon zemininde görüştü ne oldu?
Crans Montana'yı unuttunuz mu?
Federasyon tezi kabak tadı verdi...
Körü körüne federasyon ısrarı olmaz...
Eğer iki devletli çözümü beğenmiyorsanız eyvallah yeni bir çıkar yol bulun.
Yeni tezi beğenmediniz diye eskisiyle aşk yaşamanın anlamı ne?
Kaç defa aldatıldık, yetmedi mi?
Bir başka konuda garantörler konusu...
Bu topraklarda Kıbrıs Türkü büyük acılar çekti ve travma yaşadı.
Halkın ezici çoğunluğu Türkiye'nin garantörlüğünden yana...
Bu gerçekler gün gibi ortadayken CTP'de garantörlük karşıtlarının tersine kürek çekmesi de ayrı bir konu...
Türkiye garantör olmayacaksa güvenliğimizi kim sağlayacak onu da söyleyin o zaman?
Kime güveniyorsunuz?
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Şimdi başta çok da sevip saydığımız Erhürman olmak üzere CTP'nin suni bir gündemi var.
Külliye konusu!
Büyük bir arazi yeşil alan olacak ve içinde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binası olacak.
Tüm masrafları Türkiye karşılıyor.
Yok o para şöyle olsaydı da şuraya kullanılsaydı da falan filan...
Yahu para sizden mi çıkıyor!
Neyin inadı bu...
Külliye yanında yerine ne yapılmasını istiyorsanız siz de onu söyleyin onun için ısrarcı olun o zaman.
Kasap et derdinde koyun can derdinde...
Bir sokağa çıkın bakalım külliye kimin umurunda?
Bırakın yapan yapsın...
Bozmak kolay marifet yapmakta...
***
UBP tek başına iktidar diyor... CTP yaptık yine yaparız diyor...
Buradan iki anlam çıkıyor...
Birincisi eğer doğru düzgün yapsaydınız şuan hükümette olurdunuz...
İkincisi neden CTP tek başına iktidar diyemiyor?
Çünkü kendileri de inanmıyor...
Bu büyük sorun...
Demek ki CTP yenilgiyi şimdiden kabul etti!
Öyle mi Tufan hocam…
MESAJ KUTUSU
Sayın Hüseyin ÇETE, G.Mağusa polis müdürü olarak hastane görevlisini darp eden kişileri hangi siyasiden talimat aldınız da iki saat içinde serbest bıraktınız. Böyle giderse millet bunu örnek alıp hastanelerde dövmedik sağlık çalışanı bırakmayacak. Kamuoyunda tepki ile karşılandı haberiniz olsun!
…
Sayın Erhan ARIKLI, parti manifestonuzu ‘beka’ diye nitelendirip Tayyip beyi taklit ettiğiniz gözlerden kaçmadı. Bakalım seçim sonucu açıklandığında yararını görecek misiniz artık hep birlikte göreceğiz.
…
Sayın Suat GÜNSEL, Milli Eğitim Bakanlığı kararlarını kaale almayıp okullarınızda on line dersleri başlatmanız bir kez daha şahsınızı devletten daha yukarıda olduğunuzu göstermiş oldunuz. Yerden göğe kadar hakkınız var zira nedense devlet erkanı sizden müthiş bir şekilde çekiniyor!
…
Sayın Faiz SUCUOĞLU, 19 Ocak akşamı yapılacak olan ve 7 parti başkanının katılacağı canlı yayına katılmak istemediğinizi üzülerek öğrendik. Umarız kararınızı değiştirirsiniz zira seçmen yanlış anlayabilir. Tek başına iktidar isteyen bir lider muhakkak o programa katılır ve projelerini açıklar…
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, üst kurul ve bakanlık kararlarına rağmen bazı özel okulların yüz yüze eğitimi sonlandırmaları konusunda devletin otoritesini gösterecek misiniz yoksa onlar hala kendilerini devletin üzerinde görmeye devam mı edecekler?
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Sayın Murat GEZİCİ, davetli olduğunuz bir televizyon kanalında programa çıkarılmadığınız aksine kovulur bir şekilde muamele gördüğünüz söyleniyor. Hayırdır acaba seçim sonuçları bazı yayın organlarını bu kadar mı rahatsız etti acaba?
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Sayın Hasan TOSUNOĞLU, spor camiasından çok büyük destek alarak önünüzün bir hayli açıldığı konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bu arada bölgelere göre özel ekipler oluşturmanız da dikkatlerden kaçmıyormuş hadi bakalım hayırlara vesile olsun…
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Sayın Mücahit KAYA, seçim bütçenizi meyhanelerde değil de 118 öğrenciye ayakkabı hediye etmekle harcamanız özellikle kırsal kesimde büyük memnuniyet yaratıyor. Ha keşte tüm adaylarımız paralarını böyle hayırlı işlere harcasalar…
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Sayın Salih KAYIM, pek kıymetli babanızın vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma tanrıdan rahmet, size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allan geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Ferhat ERİŞİR, sadece Girne’de değil diğer ilçelerde de karma oylarda büyük bir patlama yapacağınız söylenmeye başlandı. Bu arada tedavi ettiğiniz hastalar da gittikleri hemen her yerde sizin için oy istiyorlar, şans ibreniz hızla yükseliyor…
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Sayın Salahi ŞAHİNER, belki de seçilmesi kesin olan birkaç adaydan birisi olduğunuzu biliyor muydunuz? Siz yine de eşeği sağlam kazığa bağlayın ki 23 Ocak akşamı hayal kırıklığı yaşamayasınız. Umarız seçildikten sonra Lefke’ye eskisinden çok daha fazla hizmet götürülmesini sağlarsınız…
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