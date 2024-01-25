Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmelerinde, Türkiye ve İran ile bölgenin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemine değindiklerini ifade etti.

Erdoğan ve Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Reisi ve heyetini Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı dolayısıyla Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erdoğan, "Sayın Reisi'nin ülkemizi ziyaretini tehir etmesine neden olan Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını bir kez daha lanetliyorum. Bu vesileyle Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İran'la ilişkileri karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem verdiklerini, görüşmelerde bu iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Erdoğan, konsey toplantısı kapsamında alınan kararların yalnızca Türkiye ve İran için değil, bölgenin istikrarı ve refahı bakımından da önem taşıdığına işaret etti.

Erdoğan, bugünkü görüşmelerde somut işbirliği alanlarıyla Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldıklarını aktararak, "Terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten eğitime ikili gündemimizde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Konseyimizin geçmiş toplantılarında aldığımız kararların takibini yaptık." diye konuştu.

İran ile yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydedildiğini belirten Erdoğan, bu kulvarda daha hızlı koşulması gerektiğinin farkında olduklarını, Reisi ile bu kapsamda atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

- "Filistin meselesi odakta yer alıyor"

İş dünyasının karşılaştığı sorunların çözülmesinin, bu gayretlere önemli katkıda bulunacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik.

Değerli kardeşim Sayın Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi, hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini, refahını ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler."

- "Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık"

Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana 26 bin tonu un olmak üzere, 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Al-Ariş'e gönderdiğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki işbirliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık."

Asırlardır komşu olan İran ile ilişkileri, ülkelerin ve bölgenin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, Konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, ortak basın toplantısında, İran ve Türkiye'nin her alanda işbirliklerinin geliştirilmesinin iki ülkenin yanı sıra bölgenin çıkarlarına faydalı olduğunu belirterek, Türkiye'nin güvenliğinin İran'ın güvenliği anlamına geldiğini söyledi.

Reisi, Erdoğan ile yaptığı görüşmelerin oldukça verimli olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirtti.

İki ülkenin ekonomi, ticaret, kültür ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Reisi, "Ekonomik ve ticari alanlarda etkili adımlar attık ve ilişkilerin düzeyini yükseltmeye kararlıyız. İlk aşamada iki ülkenin iş insanları ve bakanlarının da desteğiyle 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ile petrol ve gaz alanındaki çalışmaların da gündemde olduğunu aktaran Reisi, bağlantı yollarının geliştirilmesine de öncelik verdiklerini kaydetti.

Erdoğan ile görüşmelerinde terör, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin de ele alındığını dile getiren Reisi, iki ülkenin özellikle terörle mücadele konusundaki işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere bölgedeki terör gruplarının ABD ve İsrail tarafından yönlendirildiğini ifade eden Reisi, Washington ve Tel Aviv'i terör örgütleri yoluyla bölgede istikrarsızlık oluşturmaya çalışmakla suçladı.

İran ve Türkiye arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin yanı sıra bölgenin çıkarlarına hizmet ettiğini belirten Reisi, "Türkiye'nin güvenliğinin bizim güvenliğimiz, bölge ülkelerinin güvenliğinin bizim güvenliğimiz olduğuna ve bölge ülkelerinin herhangi biri için en ufak bir güvensizliğin tüm herkese zararı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Filistin meselesi insanlığın birinci meselesidir"

Filistin meselesinin İslam dünyasının ve insanlığın birinci meselesi olduğunu vurgulayan Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği destekle Gazze'de işlenen tüm suçların sorumlusu olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Gazze'deki saldırıları durdurmayı başaramayan uluslararası kuruluşların işlevini kaybettiğini söyleyen Reisi, "Adil ve yeni bir dünya düzeninin gerçekleşmesini istiyoruz. Siyonist rejimin Filistin'in mazlum ve dirençli halkına yönelik uyguladığı zulümler sadece Müslüman milletleri değil, tüm özgür dünya halklarının vicdanlarını yaralamıştır." şeklinde konuştu.

Reisi, şöyle devam etti:

"Türkiye gibi Müslüman ülkeler, dünyanın özgürlükçü ülkeleri ve insanları ile insan haklarını gerçekten savunan kişilerle işbirliği içerisine girerek yeni adil dünya düzeninin kurulması için çaba göstermeliyiz."

Türk halkı ve hükümetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunu "takdire şayan" olarak niteleyen Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Hükümeti ve her zaman Filistin halkına desteklerini açık şekilde beyan eden Türkiye'nin aziz milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.