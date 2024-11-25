Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

-İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın Rutte'yi kabulüne ilişkin açıklama:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabulünde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Filistin'de yaşanan katliamın sonlandırılması için yapılabilecekler, terörle mücadelede atılması gereken ortak adımlar, Türkiye'nin 2026'daki NATO Zirvesi ev sahipliği, NATO müttefiklerinin Türkiye ile savunma sanayi malzemesi tedarik dayanışması ve Türkiye'nin NATO'ya müttefik olarak katkıları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı sonrası Türkiye'ye yönelik dayanışma mesajları için NATO Genel Sekreteri Rutte'ye teşekkür etti.