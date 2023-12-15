Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Türkiye’yi ziyaret etme davetinde bulunduğuna dair Rum basınında çıkan haberler bugün de gündemdeki yerini korudu.

Alithia gazetesi: “Erdoğan Hristodulidis’e Davetini Havaalanında İfşa Etti” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik Türkiye davetini, Yunanistan temaslarına henüz resmen başlamadan, Atina’daki “Evangelos Venizelos Havaalanında” ifşa ettiğini iddia etti.

Gazete, Erdoğan’ın uçağının “Evangelos Venizelos Havaalanı’na” planlanandan daha erken indiğini, Erdoğan’ın havaalanında bir süre beklerken buradaki diplomatlarla gerçekleştirdiği sohbetler sırasında, Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiğini söylediğini öne sürdü.

Gazete haberinin devamında ise, “Alfa” televizyon kanalı muhabiri Hristoforos Hristofi’nin önceki günkü yayında, Erdoğan ile Hristodulidis arasında Dubai’de geçen sohbeti ifşa ettiğini savunarak, söz konusu kaynağa göre sohbeti şu şekilde aktardı:

“- Hristodulidis: Sayın Başkan, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin nasıl başlayacağına bakmamız lazım.

- Erdoğan: Bunu görüşmemiz için neden Türkiye’ye gelmiyorsun?

- Hristodulidis: Sayın Başkan ve Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanıyım..

- Bak, 7 Aralık’ta Atina’ya gidiyorum…Ne olacağına bir bakalım.”

Gazete, "Erdoğan’ın Hristodulidis’i Türkiye’ye davet ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Rum hükümetinin, ayaküstü bir sohbet yorumunda bulunarak davetin önemini azaltmaya çalıştıklarını ancak ayaküstü yapıldığı belirtilen bu görüşmede Hristodulidis’in Erdoğan’a, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması gerektiğini söyleyebildiği" iddiasında bulundu.

Hristodulidis’in Erdoğan’la Dubai’de ayaküstü bir sohbet gerçekleştirildiği haberinin Rum hükümet kaynakları tarafından geçtiğimiz hafta açıklandığına da dikkat çeken gazete, Rum hükümet kaynaklarının kendi bilgilendirmelerinde sadece Hristodulidis’in Erdoğan’a söylediklerini açıklamakla yetindiklerini, Erdoğan’ın yanıtlarını paylaşmadıklarını vurguladı.

Hristodulidis’in dünkü açıklamalarında “ciddiyetten bahsettiğini” de aktaran gazete, ciddiyetin sadece Hristodulidis’in sözlerini kamuoyuna yansıtmak olamayacağı değerlendirmesinde de bulundu.

- Hristodulidis: “Davet edilirsem gitmeye hazırım”

Öte yandan Hristodulidis dün konuya ilişkin açıklamasında, “Kıbrıs sorununun yönetilmesinin ciddiyet gerektirdiğini” belirtti.

Hristodulidis: “Eğer Erdoğan’dan davet alsaydım elbette giderdim ve eğer böyle bir görüşme imkanı olursa bunu isterim” şeklinde konuştu.

“Bu görüşmeye hazır olduğunu Erdoğan’a üçüncü taraflar aracılığıyla da ilettiğini” dile getiren Hristodulidis, “böyle bir görüşme gerçekleşmesi ihtimali olsa bile, bu tür gelişmelerin kamuoyuna yansıtmasının bunun gerçekleşmesine katkı sağlamayacağı” iddiasında da bulundu.

Gazete haberini devamında, Hristodulidis’in bu sözleriyle “Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Başkanı” sıfatıyla bir görüşmeyi kastettiğini vurgularken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun dün de dile getirdiği üzere, bu şekilde bir davetin asla yapılamayacağının, Hristodulidis’in ancak Kıbrıs Rum lider sıfatıyla davet alabileceğinin da altını çizdi.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas ise, Hristodulidis’in ciddiyetten bahseden açıklamasına atıfta bulundu ve “ciddiyet istiyorsa önce Hristodulidis’in, Erdoğan’dan davet alıp almadığına ciddi ve net bir yanıt vermesi gerektiğin” söyledi.

Habere göre Kukumas, Kıbrıs sorununa ilişkin ciddiyetin, basın yoluyla açıklamalar yerine Rum Ulusal Konseyi’nde yapılacak görüşmelerle sağlanabileceğini belirterek Hristoduldis’in Konseyi biran önce toplaması talebini yineledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Kıbrıs Sorunu Da İmaj Oyunlarına Sıkıştı”.

Haravgi: “Hristodulidis Davet Alıp Almadığı Konusunda Geveliyor – AKEL: Başkan, Erdoğan Tarafından Davet Edildi Mi Edilmedi Mi?”.

Fileleftheros: “Eğer Davet Edilirse Yanıt Verecek”.