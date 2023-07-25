Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buıgün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine dün Ankara'ya gitti.

Erdoğan ile Abbas arasında bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.