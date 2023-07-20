Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı’nın bugün itibariyle Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumunda olduğunu belirterek, “Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacak” dedi.

Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti açılış töreninde yaptığı konuşmada, yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günlerin uzak olmadığını söyledi. Erdoğan, uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine uygulanan hukuki temelden yoksun tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet etti.

-Erdoğan: “Yeni terminal eskisine kıyasla 6 kat büyütüldü”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı terminal ve pistinin açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kıbrıs Türkünün adadaki varlığının baki olduğunun dosta düşmana haykırıldığı Barış Harekatı’nın 49. yıldönümünü kutladı.

Erdoğan, 3 Şubat 1975 tarihinde sivil hava trafiğine açılan Ercan Havalimanı’nın 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğundaki ana piste sahip olduğunu belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının yeni imkan ve kabiliyetlerle donatılan terminal binasını ve çift pistiyle geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştuğunu vurguladı.

“Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı’nın 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla, 3 bin 10 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir” diyen Erdoğan, yeni terminalin eskisine kıyasla 6 kat büyütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, 20 milyon yolcuya hizmet verebilecek duruma gelen Ercan Havalimanı’nın daha modern ve kapasiteli terminal binasının, turizme doğrudan katkısının yanı sıra daha fazla yatırım, gelir ve istihdam anlamı taşıdığını kaydetti.

“Bugün itibariyle Ercan Havalimanı Kıbrıs adasının en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır. Bu eser Doğu Akdeniz’de bir istikrar havzası olan KKTC’nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır” diyen Erdoğan, bu önemli eserin hizmete sunulmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

-“Haksız ve hukuk dışı uygulamalar…”

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini dile getiren Erdoğan, “Kıbrıs Türkleri Ercan tavsiyeli hava sahası içinde uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır” dedi.

Açılışı bugün yapılan yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günlerin uzak olmadığını söyleyen Erdoğan, “Bu vesileyle uluslararası toplumu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya haklı gösterecek hiçbir BM Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da çağrısına da kulak vererek hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum” dedi.

Erdoğan, “Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı yineliyorum” ifadelerini kullandı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayan Erdoğan, havalimanına adını veren şehit binbaşı Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle andı.