Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart 2024'te Türkiye’de yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'daki 25 ilçe belediye başkan adayı tanıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen programda, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'nin 20 ve MHP'nin 5 olmak üzere Ankara'nın 25 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Erdoğan, AKP'nin seçim beyannamesini 30 Ocak'ta kamuoyuna açıklayacağını da duyurdu.

Erdoğan ayrıca, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un da seçim kampanyasını yarın resmen başlatacağını söyledi.

-“İstanbul'u yeniden eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için gün sayıyoruz”

Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının ardından ilçe adaylarının tanıtımına devam ettiklerini söyledi.

Yalova ve İstanbul ilçe adaylarının ardından bugün de Ankara ilçe adaylarını milletin takdirine sunduklarını belirten Erdoğan, bazı yerlerde bizzat kendisinin, diğer yerlerde de genel başkan yardımcıları vasıtasıyla ilçe adaylarının tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Seçim beyannamesini 30 Ocak Salı günü, AK Parti Genel Merkezi'nin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonda milletle paylaşacaklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Büyükşehir adaylarımız da kendi şehirleriyle ilgili projelerini açıklamaya hazırlanıyor. Mesela yarın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımıyla, bir süredir zaten yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul, gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı, adeta bir fetret devrine girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz. Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteriyle, depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm altyapı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanıyla tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin, büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum. AK Parti, kurulduğu günden beri genel-yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıklarıyla çıkmış bir partidir. Buradan milletime sesleniyorum, bakınız, AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil."

-Cumhur İttifakı'nın Ankara ilçe belediye başkan adayları

AK Parti'den aday gösterilen 20 ilçe belediye başkan adayı şu şekilde:

"Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, Altındağ Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Bala Belediye Başkan adayı Ahmet Buran, Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan, Çamlıdere Belediye Başkan adayı Hazım Caner Can, Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner, Evren Belediye Başkan adayı Hüsamettin Ünsal, Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın, Haymana Belediye Başkan adayı Özdemir Turgut, Kahramankazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz, Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan, Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı, Nallıhan Belediye Başkan adayı İsmail Öntaş, Pursaklar Belediye Başkan adayı Ertuğrul Çetin, Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan, Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Memiş Çelik ve Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan."

MHP'den aday gösterilen 5 ilçedeki belediye başkan adayları ise şu isimlerden oluştu:

"Ayaş Belediye Başkan adayı Mehmet Kirazdibi, Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal ve Polatlı Belediye Başkan adayı Levent Çağlancı."