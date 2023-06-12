Anadolu Ajansı’na göre, Erdoğan’ın 12.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak ve Anıt Özel Defterini imzalayacak.
Saat 13.00’te Cumhurbaşkanlığı'ndaki resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa görüşecek. Ardından heyetler arası görüşmeye geçilecek.
Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde ikili ilişkilerde atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.
Görüşmenin ardından saat 14.30'da ortak basın toplantısı gerçekleştirilecek.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ortak basın toplantısının ardından KKTC’den ayrılması planlanıyor.