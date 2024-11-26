Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Erdal Abit Anı Koşusu, bu yıl 9 Aralık'ta Lefke bölgesinde yapılacak.

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri Sevşen Dandana Özerce’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, etkinlik, “Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile yapılacak ve hem öğretmenleri hem de öğrencileri bir araya getirecek.

Açıklamada, etkinliğin amacının, çocukların dayanışma ruhunu güçlendirmek, özgüven ve iletişim becerilerini geliştirmek, böylece bu kazanımların eğitim-öğretim hayatlarına olumlu bir şekilde yansımasını sağlamak olduğu kaydedildi.

"Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmen ve mücadeleci KTÖS üyesi Erdal Abit’in anısını yaşatmak" amacıyla düzenlenen bu etkinliğe, tüm bölgelerden okulların katılım sağlayabileceği belirtildi.

Etkinlik, 9 Aralık Pazartesi, Lefke Karadağ Stadyumunda saat 10.00’da başlayacak.

Etkinliğe katılım için son başvuru tarihi 5 Aralık Perşembe günü olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca kayıt ve bilgi için 0533 863 9971 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği kaydedildi.