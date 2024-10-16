Ercan Havalimanı’nda “4 Element +İnsan” seramik sergisi devam eden Leman Cankat, yolcularla birlikte çamurdan heykel ve motifler yaptı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafındna düzenlenen workshop ile sanatçı Cankat, çamurdan nasıl heykellerin yapıldığını yolculara sundu.

Ercan Havalimanı’ndaki workshop’ta yolcularla bir araya gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Cankat, T&T Havalimanı İşletmeciliği’ne kendisine bu imkanı verdiği için çok teşekkür etti.

- Özçelik: “Seramik sanatçılarını Ercan’da bir araya getireceğiz”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda sürekli sergiler ve sosyal etkinliklerin yanında Kıbrıs kültürünü, gelenek ve göreneklerini öne çıkaran faaliyetlerin aralıksız devam etttiğini belirtti.

Özçelik, Kıbrıslı seramik sanatçısı Leman Cankat’ı düzenledikleri workshopta yolcular ile bir araya getirip, yolcuları çamur ile buluşturduklarını ifade etti. Özçelik, yakın zamanda ise düzenleyecekleri worksop ile ülkedeki seramik sanatçılarının Ercan Havalimanı’nda bir araya getireceklerini kaydetti.

Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı sergi salonlarının halka ve sanatçılara açık olduğunu da ifade ederek, etkinlik veya sergi açmak isteyenlerin [email protected] veya [email protected] e-posta adreslerinden T&T Havalimanı yetkililerine ulaşılabileceğini ifade etti.