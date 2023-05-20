Geçitkale 7 kilogram yağış aldı Geçitkale 7 kilogram yağış aldı

Polis Basın Subaylığı, dün öğle saatlerinde yurt dışında sahtelenmiş başka bir şahıs adında düzenlenen Pakistan pasaportunu görevli memura veren R.A.’nın (E-20) yanı sıra meselede, bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.B.’nin de (E-45) tutuklandığını açıkladı.