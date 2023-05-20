Polis Basın Subaylığı, dün öğle saatlerinde yurt dışında sahtelenmiş başka bir şahıs adında düzenlenen Pakistan pasaportunu görevli memura veren R.A.’nın (E-20) yanı sıra meselede, bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.B.’nin de (E-45) tutuklandığını açıkladı.
Ercan’da sahte pasaport: 2 kişi tutuklandı
Sahte Pakistan pasaportuyla ülkeye girmeye çalışan kişi Ercan Havalimanı’nda tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı, dün öğle saatlerinde yurt dışında sahtelenmiş başka bir şahıs adında düzenlenen Pakistan pasaportunu görevli memura veren R.A.’nın (E-20) yanı sıra meselede, bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.B.’nin de (E-45) tutuklandığını açıkladı.
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