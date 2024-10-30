Kıbrıs Türk Kızılay’ı, Kızılay Haftası dolayısıyla, kuruluşunun 50. yıl dönümü anısına Ercan Havalimanı’nda “Geçmişin İzinde Kızılay” resim sergisi açtı.

Ercan Havalimanı’nda yer alan sergi 4 Kasım’a kadar “giden yolcu” bölümünde pasaport sonrası yolcular tarafından gezilebilecek.

Kıbrıs Türk Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamaya göre, T&T Havalimanı İşletmeciliği ile birlikte düzenlenen sergide Barış Harekatı öncesinde adada Türk Kızılay tarafından yürütülen insani yardım çalışmalarından kesitleri içeren fotoğraflar sunuluyor.

Kızılay faaliyetlerine ilişkin dönemin öne çıkan gazete manşetleri ile haber kupürleri de yer alan sergide yarım asır öncesindeki dayanışma ruhunu gözler önüne seren fotoğraflar yolcuları tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.