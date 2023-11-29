Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, elektrik kesintisi nedeniyle bir süreliğine Ercan’da durdurulan hava trafiğinin saat 14.10 itibarıyla normale döndüğünü açıkladı.

kısa bir açıklama yapan Mustafa Sofi, havaalanında elektrik kesintisi olması ve jeneratör sistemleri tam olarak yüklenemediğinden kısa süreliğine hava trafiğini durdurduklarını kaydetti.

Sofi, 14.10 itibarıyla uçuşların normale döndüğünü kaydederek, kaç uçuş ve yolcunun bu durumdan etkilendiğiyle ilgili bilgiyi ilerleyen saatlerde paylaşabileceğini söyledi.