Ercan Havalimanı’nda KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, iki liderin ölüm yıldönümü vesilesiyle ışıklı panoları kuruldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, giden yolcu bölümüne ışıklı pano, ön tarafına da yolcuların anı fotoğrafı çektirmeleri için liderlerin 2 boyutlu maketleri konuldu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Özçelik, “Dr. Küçük ve Denktaş, Kıbrıs milli davası ile özdeşleşmiş iki liderdir. Rauf Raif Denktaş ve Dr. Küçük yaşamları boyunca benimsedikleri ve sonuna kadar mücadelesini verdikleri ülkülerinden hiçbir sapma göstermeden kararlı ve inançlı şekilde sürdürdüler. Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş ve özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü ölüm yıl dönümlerinde şükranla, özlemle ve rahmetle anıyoruz. Cennet mekânlarında Ruhları Şad Olsun” dedi.