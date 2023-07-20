Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binası ve yeni pisti, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle resmen açılıyor.

Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'na ilk inişi, 3 günlük Körfez ülkeleri ziyaretini tamamlayarak Abu Dabi’den ayrılan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.

- Eski terminalden bugün son uçuşlar yapılıyor

Ercan Havalimanı eski terminalinden bugün son uçuşlar yapılıyor.

Mevcut terminal binasında son 'check-in'ler yapılıyor, son yolcular uğurlanıyor.

Mevcut binada bugün son mesailerini yapacak olan görevliler de, yarın sabah yeni terminalde işbaşı yapacak...

Ercan, taşınma nedeniyle bugün saat 19.15 ile yarın (21 Temmuz) 07.00 arası tüm uçuşlara kapatılacak.

21 Temmuz’da saat 07.00’den itibaren uçuşlar yeni terminal binasından başlayacak.

Ercan Havalimanı’ndaki son uçuş yarın saat 18.45’te Türk Hava Yolları’nın 7749 sefer sayılı Ercan-Sabiha Gökçen (İstanbul) seferi olacak.

Yeni terminal binasındaki ilk uçuş ise 21 Temmuz’da saat 07.40’da PGT1851 sefer sayılı Pegasus Hava Yolları’nın Ercan-Adana seferi olacak.

Böylece 21 Temmuz sabahı geliş/gidiş uçuşları yeni terminal binasından başlayacak.

-Ercan 3 Şubat 1975’te sivil uçuşlara açıldı, yaklaşık 50 yıl hizmet verdi

Ercan Havalimanı, 3 Şubat 1975 yılında eski pist olan 16/34 pistine inen F28 tipi 65 kişilik jet yolcu uçağı ile sivil uçuşlara açıldı. 20 Aralık 1975’te kısa pist hizmete girdi.

11/29 ana pistin 15 Haziran 1976 yılında hizmete girmesiyle ise Boeing 727 ve DC9 tipi uçaklar Ercan Havalimanı’na gelmeye başladı.

21 Mart 1977 itibarı ile Hava Trafik Kontrol Hizmeti verilmeye başlanan havalimanında, 1 Nisan 1977 yılında ilk gece uçuşu yapıldı.

12 Eylül 1977 yılında yeni terminal binası açıldı ve Aralık 1977 yılında kargo, itfaiye ve ikram binaları inşaatı yapıldı.

Ercan Havalimanı terminal binası 10 Mayıs 2004 yılında yenilenerek, yeni yüzü ve çehresiyle yeniden hizmete açıldı.

-Mevcut terminal binası ile yeni terminal binasındaki arasındaki farklar…

Mevcut terminal alanı 20.000 metrekare iken, yeni terminal alanı 128.000 metrekareden oluşuyor. Mevcut havalimanında 34.000 metrekare olan otopark alanı ise, yeni terminal binasında 85.000 metrekare.

26 adet olan check-in kontuar, yeni terminal binasında 60 adete, 22 adet olan pasaport kontrol noktası ise 44 adete yükseldi. Bagaj alımı da 3’ten 5’e çıktı.

Mevcut pist 2 bin 755 metre iken, mevcut pistin güneyine inşa edilen yeni pist 3 bin metre uzunluğunda.