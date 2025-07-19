(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanında valizinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yeşil renk toz ile bir adet metal öğütücü bulunan Salih Yılmaz mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Abdülkerim Yaşar mahkemeye olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde, saat 07:00 raddelerinde, Ercan Havalimanı Kale 8 diye bilinen X ray cihazından geçmekte olan zanlının üzerinde ve eşyalarında bir polis ekibi tarafından yapılan aramada, bagajının içerisinde bir adet içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan metal öğütücü, uyuşturucu olduğuna inanılan yeşil renk toz madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığı ifade etti. Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderilecegini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta 3 gün ek süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.