Ercan Havalimanı'nda Dağdoğan Sadrazam’ın fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden verilen bilgiye göre, Dağdoğan Sadrazam tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı “Kıbrıs’ın Hurdaları” isimli sergi, giden yolcu bölümündeki sergi alanında kuruldu.

Sergide, Sadrazam'ın Kıbrıs’ın farklı yerlerinde çektiği hurda araba, tarım aleti, uçak ve otobüs fotoğrafları yer alıyor.

Dağdoğan Sadrazam, sergi hakkında şu ifadeleri kullandı

“Bu sergi benim ikinci kişisel fotoğraf sergimdir. Yıllar önce lise yıllarımda, 1988’de abamın bana verdiği harçlıkları biriktirerek kendime Lefkoşa’daki Girne Kapısı’nda bulunan bir fotoğraf makinesi satıcısından markası Franka olan bir makine aldım ve gördüğüm ilginç şeyleri fotoğraflamaya başladım. Bu makine o yıllarda filmli idi ve film tükenmesin diye çok az fotoğraf çekerdim. Eğer çok fotoğraf çekersem tekrar para bulup film almak zorunda kalacaktım ve her çekilen filmi bana göre maddi açıdan büyük zorluklarla temizletmem gerekecekti”

Kıbrıs’ın fotoğraf çekmek için zenginliklerle dolu olduğunu kaydeden Sadrazam, “KKTC tarihi geçmişi, kültürü, insanı, doğa, bitki örtüsü ve ağaçlarıyla çok güzeldir” dedi.

-Özçelik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda her ay farklı konularda sergilere ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını kaydetti.

Özçelik, “Önceliğimiz Kıbrıs kültürünü ve Kıbrıs sanatçılarının yaptıklarını havalimanından seyahat eden yolcularımıza sunmaktır. Kıbrıslı fotoğraf sanatçısı Dağdoğan Sadrazam’ın fotoğaf sergisi Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerindeki hurdaların fotoğraflarıyla bizi ve yolcularımızı tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Her bir araçta Kıbrıslı insanlarımızın hayatları ve yaşanmışlıkları saklı. Belki de havalimanımızdan geçenler geçmiş zamanda bu araçların içerisinde yolculuk yapmış veya bu araçları görmüş olabilirler” dedi.

Özçelik, havalimanındaki iki sergi alanının tüm sanatçılara açık olduğunu, sergi açmak isteyenlerin Ercan Havalimanı yetkilileri ile temasa geçmelerinin yeterli olduğunu belirtti.