Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti açılış töreni, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Baskani Zorlu Töre, Başbakan Ünal, Üstel, bakanlar ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan törende, havalimanının tanıtım filmi gösterildi.

Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birer konuşma yaptı.

Tatar konuşmasında uluslararası camiaya seslenerek, seyahat özgürlüğü açısından Kıbrıslı Türklere yapılan haksızlıklara son verilmesini istedi.

Erdoğan da konuşmasında uluslararası toplumun haksız ambargolardan bahsederek, "Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir" dedi.

Okunan duaların ardından açılış kurdelesini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ında katıldığı diğer KKTC ve TC'li siyasiler ve yetkiler birlikte kesti.