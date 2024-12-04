Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Ercan Havalimanının bir bölümü ve bazı köylere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek bölgeler şöyle sıralandı:

“Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç , Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova, Görneç, Serdarlı, Balıkesir, Ercan Havalimanı'nın bir bölümü, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik ağıllar bölgesi ve Değirmenlik kırsal kesim arsaları, Meriç ve Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale ağıllar, Erdemli ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği bölgesi, Akıncılar ve Gaziler, Ercan Havalimanı kule ve terminal binası”