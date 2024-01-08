Ercan Havalimanında, 29 Aralık-1 Ocak arasında 51 bin yolcuya hizmet verildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamada, en fazla yoğunluğun 1 Ocak 2024’te yaşandığı, 17 bin 102 yolcuya hizmet verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ercan Havalimanı’nın 29 Aralık 2023 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında 423 uçağa ve 51 bin 325 yolcuya hizmet verdiği ifade edildi.

Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ilk günü yaşandı, özel uçaklar dahil 140 uçak iniş ve kalkış yaptı; 29 Aralık 2023’de 108 uçak ve 14 bin 164 yolcuya, 30 Aralık 2023’de 99 uçak ve 11 bin 531 yolcuya, 31 Aralık 2023’de de 76 uçak ve 8 bin 528 yolcuya hizmet verildi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla yeni Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için sektör ile aldıkları önlemler sayesinde bir sıkıntının yaşanmadığını belirtti.

Özçelik 4 günde Ercan Havalimanı’na özel uçaklar dahil 212 uçak ve 27 bin 751 yolcu geldiğini, 211 uçak ve 23 bin 574 yolcunun da havalimanından ayrıldığını söyledi.