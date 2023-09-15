Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın resmi açılışı öncesi "Türk Devletleri Teşkilatı: 5 Devlet Tek Diaspora" paneli gerçekleştirildi; panele Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu katılarak bir konuşma yaptı.

Aşıkoğlu konuşmasında KKTC dışında yaşayan Kıbrıs Türkü sayısının 650 bin civarında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Teşkilatı, dünyanın en büyük ekonomi aktörleri arasına girme hedefine odaklandı. Bu hedeflere ulaşmak için sahip olduğumuz insan sermayesinin niteliğini artırmak, onları organize olmaya yönlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Literatüre baktığımızda, diasporası ile güçlü bağlar kuran ülkelerin; küresel bazda konumlarını güçlendirerek daha rahat rekabet edecek hale geldiğini görebiliyoruz. Bu bağlamda da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2022 diaspora ortak faaliyet planının eksiksiz ve geliştirilip uygulanması bize bir avantaj getirecektir."

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da konuşmasında Turan Sanayi Bölgesi projesini liderlerin gerçekleştireceği toplantıda ilan edeceklerini belirterek, "Türk'ün, Türkiye'nin, Türk devletlerinin gücünden çok eminiz. Son dönemde gelişmiş ülkelerin özellikle büyümeleri yavaşlarken, bizim ülkelerimizin büyümeleri hiç durmadı, ihracatları hiç azalmadı." dedi.

Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'nın resmi açılışı öncesi "Türk Devletleri Teşkilatı: 5 Devlet Tek Diaspora" paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in üstlendiği panele, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Birinci Yardımcısı Elnur Aliyev, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Ekonomi Bakan Yardımcısı Abzal Abdikarimov, Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Birinci Yardımcısı Nozim Kholmurodov, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu katıldı.

Panelde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, yaklaşık 7 yıl sonra bu kurultayın 10'uncusunu gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir milletin tek diasporası olur" sözünü hatırlatan Tuzcu, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan 5 ülke, gözlemci üyeleriyle birlikte 8 ülke artık tek piyasa olup nasıl uluslararası bir örgüt olarak yeni küresel sınamalarla mücadele etmek, onlarla başa çıkmak üzere beraber ses veriyorsa artık iş adamlarımız, diasporamızla beraber örgütlenmeli, beraber hareket etmeliyiz. Türk Devletleri Teşkilatı olarak gümrüklerde, ulaştırmada, dış ticarette artık ortak bir vizyonumuz ve yol haritamız var." şeklinde konuştu.

- "Türkiye, en çok diasporası olan ülke"

Mustafa Tuzcu, Türkiye'nin 6 milyonluk diaspora nüfusu ile dünyanın en büyük diasporalarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Diasporası olan Hindistan, Çin gibi başka ülkeler de olsa bile ana nüfusuna oranladığımız zaman Türkiye, dünyada nüfusa oranı yüzde 7-8 oranla en çok diasporası olan ülke. Şu anda görüyoruz ki ticaretin, yatırımların, hizmetlerin, hizmet ticaretinin temelinde o ülkelerdeki diasporanın yarattığı değerler çok ciddi. Rakamsal olarak ifade edersek Çin'in en çok diasporasının bulunduğu ülkeler, ilk 10 içerisinde ihracatının yüzde 50'sini oluşturuyor. Bu, Hindistan için de yine aynı şekilde... Hindistan'ın ihracatında diasporasının en yüksek seviyede bulunduğu İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Amerika'nın en önde olması tesadüf değildir. Bizim de ilk 10 ihracat ülkemiz arasında bulunan ülkelerin 7'si en çok olduğumuz, diasporaya sahip olduğumuz ülkeler... Bizim de yaklaşık ihracatımızın yüzde 60'ı da bu ülkelere yapılıyor. Bu kesinlikle bir tesadüf değil."

Diasporanın gücünün bu dönemde çok fazla arttığına dikkati çeken Tuzcu, "Özellikle sosyal medyanın, dijital çağın iyice yaygınlaştığı, güçlendiği dönemde diasporanın kendi içerisindeki birliği, birlikteliği de çok daha büyük sinerji oluşturdu ve kendi ülkelerine de çok daha büyük katkılar sağlamış oldu. Bizim diasporamız 1960'larda Avrupa topluluğuyla sürecin başlamasında bir köprü olmuştu. Onun dışında da özellikle ülkelerindeki o dönemdeki teknolojiyi ve birikimi ülkemize taşımışlardı. Yeni dönemde de gördüğümüz kadarıyla çok daha güçlenen diasporamız o ülkelerde öncü, o ülkelerdeki temel gündemi belirleyici olmakla birlikte ekonomik ve sosyal olaylardaki yenilikleri de, teknolojileri de, özellikle Avrupa'dan ve diğer ülkelerdeki yeşil ve dijital dönüşüm ile tüm teknolojileri ülkemize taşıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Artık inşallah Türk Yüzyılı olacak"

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Turan Sanayi Bölgesi projesini liderlerin gerçekleştireceği toplantıda ilan edeceklerini belirterek, "Biz teşkilatla ilgili çok ümitliyiz. Türk'ün, Türkiye'nin, Türk devletlerinin gücünden çok eminiz. Son dönemde gelişmiş ülkelerin özellikle büyümeleri yavaşlarken, bizim ülkelerimizin büyümeleri hiç durmadı, ihracatları hiç azalmadı. Türkiye'de bir mottomuz var; artık inşallah Türk Yüzyılı olacak." şeklinde konuştu.

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Birinci Yardımcısı Nozim Kholmurodov da Özbekistan'da bu yıl itibarıyla Türk devletleri şirketlerinin sayısının 300'e ulaştığını, bu yatırımların 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini söyledi.

Teşkilat olarak Turan Sanayi Bölgesi oluşturacaklarını belirten Kholmurodov, yeşil enerji konusunda da birlikte bir şeyler yapılması gerektiğini vurguladı.