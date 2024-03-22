Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansının (BMKG) açıklamasında, sabah saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Doğu Cava eyaletinin Tuban şehrinin 132 kilometre kuzeyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 kilometre derinlikte oluşan depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadığı kaydedildi.

Bu arada depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.