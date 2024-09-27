Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde izinsiz olarak faaliyet gösteren bir altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 15 kişi hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer, Batı Sumatra'da meydana gelen toprak kayması sonucu 15 kişinin öldüğünü, birçok kişinin de halen toprak altında olduğunu belirtti.

Batı Sumatra Eyaleti Afet Yönetim Birimi Başkanı Irwan Effendoi yaptığı açıklamada, eyaletin Solok bölgesinde izinsiz faaliyet gösteren bir madende altın çıkarmaya çalışan yerel halkın, civardaki toprak ve çamur yığınlarının altında kaldığını söyledi.

Effendoi, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, toprak altında 25 civarında kişinin kaldığını düşündüklerini aktardı.