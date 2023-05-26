Özuslu: “Siyasette Bir Sonraki Adımı Bir Önceki Kıvılcım Belirler, Bu Seçim O Seçimdir!” Özuslu: “Siyasette Bir Sonraki Adımı Bir Önceki Kıvılcım Belirler, Bu Seçim O Seçimdir!”

Daire açıklamasına göre dün sabah 08.00 ve bu sabah 08.00 saatleri arasında metrekareye Ercan’da 5, Devlet Üretme Çiftlikleri bölgesinde 3, Balıkesir ve Kırıkkale’de 2 kilogram yağış düştü.