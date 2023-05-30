Açıklamaya göre, dün sabahtan bugün sabaha kadar Sipahi'de 34 kg, Kırıkkale ve Ercan'da 23 kg, Vadili'de 21 kg, Alevkaya'da 18 kg, Geçitkale'de 13 kg, Ziyamet'de 8 kg, Akdoğan'da 7 kg ve diğer yağış alan bölgelerde 0,4-5,0 kg yağış düştü.