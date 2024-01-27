Meteoroloji Dairesi, bu sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın metrekareye 17 kg ile Bostancı’da kaydedildiğini açıkladı.

Daire’den verilen bilgiye göre Bostancı’yı metrekareye 16 kg ile Dipkarpaz ve 15 kg ile Tatlısu takip etti.

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Yağmur yağan diğer yerlerdeki yağış miktarları şöyle:

“Boğaz ve Taşkent 11  kg/m², Selvilitepe ve Güzelyurt 10  kg/m², Ziyamet, Gemikonağı, ve Akdeniz  kg/m², Sipahi, Doğancı ve Gaziveren 8  kg/m²”.

Diğer yağmur alan yörelerde ise 0,1 kg/m² ile 7 kg/m² arasında yağış kaydedildi. 

 