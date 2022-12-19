Levent Özadam - Mesaj Kutusu
25 Aralık seçimleri yerel seçim olmaktan çıktı partilerin güç oranlarını belirleme seçimlerine dönüştü…
Muhalefet bu konuda diyor ki;
Yerel seçimler bittikten sonra sıra erken genel seçimlere gelecek…
Bundaki mantık UBP’nin bu seçimlerden yenik çıkma düşüncesi!
Bu düşünceyle muhalefet sadece yerel seçimleri değil ondan sonra gelecek erken genel seçimler için de hesap kitap yapmaya başladı…
Bu arada milletvekili adayları da şekilleniyor!
Tabi ki UBP yerel seçimlerden hezimetle çıkarsa…
Peki buna karşın UBP ne diyor;
B seçimlerden de farklı çıkacağız…
Bunu bizzat Başbakan Üstel birçok seçim gezisinde söyledi!
İş dönüp dolaşıp iktidarın diğer partilerine geliyor…
Tavanda güçlü bir ittifak olduğu doğrudur!
Tabanca ise çok da böyle gözükmüyor…
Artık son haftadayız, ne olacaksa bu hafta olacak!
Herkesim topuyla tüfeğiyle sahaya inecek…
Haftaya bugün de yeni yerel yöneticiler belirlenmiş olacak!
…
Gittiğimiz yerlerde artık tek gündem maddesi yerel seçimler oldu…
Dostlarla buluşunca başımıza ne geleceğini bildiğimizden gelin seçim konuşmayalım diyoruz!
Ama yine seçimler için soru yağmuruna tutuluyoruz…
Onlar bize soruyor ama biz de onların nabızlarını tutmaya başlıyoruz!
Daha seçim süreci yeni girerken bize kesin kazanır denilen adayların yerine bugün başka adayların isimlerinin geçtiğini görüyoruz…
Demek ki adayların ve partilerin sahaya inmesi, yüz yüze görüşmelerin başlaması, seçmeni hayli etkiliyor ve onların da kafalarının bir hayli karışık olduğu gözlemleniyor!
Hele de iki ay önce aday olacağı söylenen kişilere hiç ama hiç şans verilmezken şimdi kesin kazanır şeklindeki yorumlar da bize çok manidar geliyor…
Bu da bize 25 Aralık akşamı sonuçlar açıklanmaya başlayınca her türlü sürprize hazır olmamız gerektiğini söylüyor!
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Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve G.Mağusa elbette çok önemli ama son haftanın en merak edilen bölgesi de Gönyeli olmaya başladı…
Dikkat ederseniz tüm bölgelerde partiler dışında çok sayıda bağımsız aday da varken sadece Gönyeli’de iki partinin adayı yarışacak!
Gönyeli seçmeninin karşısında iki çok değerli isim var;
Son 16 yılın tecrübeli ismi Ahmet Benli bize göre aslında bir kaz daha aday olmayacaktı ama UBP burada yine çok güçlü bir ismi aday gösterince Benli bir kez daha aday olarak belirlendi…
Zira Hüseyin Özgürgün gerçekten çok iddialı bir isimdi ve karşısında Benli dışında birisinin kazanma şansı hiç yoktu!
Bu arada tabi ki Amcaoğlu da önce Lefkoşa’da aday gösterilecekti, bu konuda mutabık kalınmıştı ama yapılan son dakika toplantılarında alınan kararlar neticesinde Hüseyin Amcaoğlu’nda karar kılındı…
Amcaoğlu bürokrasideki başarısıyla kız sürede isim yaptı çoğunun gönlünü kazandı!
Çünkü bulunduğu görevlerde parti rozetini bir yana koyarak herkese hizmet verdi!
Seçimlerde ipi göğüslerse de önceki görevlerindeki başarısından dolayı koltuğa oturacak…
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Ahmet Benli her ne kadar bazı bölge insanları tarafından eleştirilse de şu anda en başarılı belediye başkanı olduğu gerçeği kesinlikle değişmez…
Çok ünlü işletmelere bile park yeri yok gerekçesiyle izin vermemesi de ilkelerine bağlı olduğunu gösterir!
Bu arada seçim sürecinin başlarında yapılan anketlerde Benli’nin farklı olduğu sonuçları vardır ancak Hüseyin Amcaoğlu’nun da sahaya inmesi, parti gücü ve aile gibi faktörler burada seçim sonucunun burun ucuyla biteceği mesajlarını vermektedir…
Onun için bu son hafta Gönyeli için belirleyici hafta olacaktır ve son saate kadar da en çok merak edilen bölge konumunda bulunacaktır!
Burada önemli olan da hangi ismin kazanacak olmasından daha ziyade bölgeye ve bölge insanına verilecek olan hizmettir…
Yeter ki Gönyeli kazansın!
Yükselen başarı grafiği daha da daha da yukarıyla çıkarılsın…
MESAJ KUTUSU
Sayın Fatih ERDOĞAN, bazı gazetecilerin yine bazı mahkumları kendilerini aramaması için şikayette bulundukları yönünde bildirimlerde bulunduğunuz yönünde çok manidar şikayetler gelmeye başladı. Yapılan şikayet dilekçeleri gerçek mi yoksa aslı astarı yok mu bu konuda açıklama yapmanız doğru bilgilendirme açısından iyi olacaktır…
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Sayın Mehmet ÇAVUŞOĞLU, uzun bir süredir sessiz kalırken son hafta topunuz ve tüfeğinizle Alsancak-Lapta seçimleri için sahaya ineceğiniz ve bir aday üzerine odaklanacağınız konuşuluyor. Adayların hepsi de heyecanlı bir bekleyiş içinde kararınızı bekliyor…
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Sayın Ceyhun KIROK, Esentepe-Çatalköy’de hızlı yükselişinizin artarak devam ettiği konuşulurken, iş dünyasından da destek almaya başladığınızı duyduk. Son hafta da yükselişiniz devam ederse 25 Aralık akşamı ipi göğüsleme şansınızın bir hayli yüksek olacağı söyleniyor…
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Sayın İsmail BOZKURT, Bakan Çavuşoğlu milli mücadele tarihi kitabı konusunda yaptığı açıklama ile belli ki tüm tarihçilerimi üzmüş ama en azından siz ekip başı olarak bu kitabı pek ala ki yazmaya başlayabilirsiniz. Zira bazı görevleri almak için talimata filan gerek yoktur değil mi?
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Sayın Erhan ARIKLI, sol direksiyon ve sağ şerit konusunda yaptığınız açıklamadan hemen sonra hem de Türkiye basınına yaptığınız çelişkili açıklama ile bir kez daha tepkileri üzerinize topladınız. Ancak bu konuda büyük bir muhalefetle karşılaşacaksınız bundan kesinlikle emin olunuz…
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Sayın Ercan İBRAHİMOĞLU, sıkı bir UBP’li olduğunuz için bir belediyede rakip adayı destekleme kararınız biraz da duygusal olarak değerlendiriliyor. Şu haksız yere görevden alınma konusunu belli ki çok da içinize sindirememişsiniz. Haklı ama haksız yönleriniz de var…
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Sayın Özdemir TOKEL, seçim döneminde gece gündüz demeden çalışan teknik ekibin başı olarak artık günleri değil saatleri saymaya başlamışsınız. Yerden göğe kadar haklısınız çünkü parti ve adaylardan daha çok siz emek tükettiniz. Artık sayılı günler kaldı büyük bir tatili hak ediyorsunuz…
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Sayın Mustafa AKTUĞ, seçildikten sonra enkaz devraldığınızı söyleyip şikayette bulunurken şimdi aynı adayın bu kez karşısında değil yanında yer almanız bölge insanı tarafından çok da makbul görmedi. Bir yerlerde hata yaptınız ama yaptınız onu da bilmiyor gibisiniz…
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Sayın Suat GÜNSEL, bizim yeril GÜNSEL’i öve öve bitiremeyip deneme sürüşü yapan siyasiler şimdi çar edip TOGG’ta direksiyon başına geçme hayali kurmaya başladılar. Bir devreye girmekte yarar var bakalım perde gerisinde neler dönmeye başladı…
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Sayın İsmail ARTER, UBP adayı Özcenk ile kucaklaşmanız parti içinde büyük bir rahatlama getirdiği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı. Bunun ileride mutlaka bir mükafatı olacaktır değil mi? Artık hayırlara vesile olsun 25 Aralık akşamı ak koyun kara koyun ortaya çıkacak…
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Sayın Kudret ÖZERSAY, Koruçam köyünde muhtarlık seçimlerinde demokrasi adına adaylığı kabul edilmeyen Maria’yı desteklemeniz bir anlamda anlaşılabilir ama eğer bu hanfendinin ailesinden birilerinin tabelalara EOKA taraftarlığı yazıları da hiç yabana atılacak cinsten değildir…
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