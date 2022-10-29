Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Peşinen söyleyelim Yeni Ercan’ın açılış tarihi Emrullah Turanlı’nın paşa gönlünün belirleyeceği tarihtir.
Dünyanın en büyük havaalanlarından İstanbul Havalimanı 42 ayda tamamlandı.
Büyüklük olarak İstanbul Havalimanı ile yeni Ercan’ı kıyaslamaya kalkmak çok komik olur doğrusu…
Ancak Ercan Havalimanı'nın ihalesini alan Ercan Havalimanı işletmecisi T&T Airport’un büyük ortağı Emrullah Turanlı elinde oyuncağa dönen inşaat 10 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.
Ercan ihalesi tam on yıl önce Eylül 2012’de sonuçlanmış
Açılış için ise kaç 20 Temmuz kaç 15 Kasım gördük geçirdik ben hatırlamıyorum…
Şimdi son tarih 15 Kasım 2022
15 Kasım’da Yeni Ercan faaliyete girer mi? Çok zor…
Ha yalandan bir açılış falan olur mu bilemeyiz.
Şimdi gelelim asıl konuya…
Bu havalimanı geciktikçe gecikiyor peki bunun bir cezası yok mu?
Yok!
Turanlı bu işten hiç zarar görmüyor… Ne hikmetse!
Paşa gönlü ne zaman isterse o zaman bitecek bu havaalanı..
Niye?
Çünkü sırtını Türkiye’ye dayamış…
KKTC yetkili makamları onlar için ha var ha yok...
Bunu nereden anlıyoruz..
En basit Türkiye’den gelen yetkili isimlerin yanında Turanlı’nın özgüveninden rahatlığından ev sahibi tavırlarından…
Bizim garibanlarda ağzını açamaz zaten gözleri korkmuş.
Emrullah Turanlı KKTC’de istediği gibi at koşturuyor…
Havaalanı için olmazsa olmazların yada doğal olarak olması gereken bir çok teçhizatın ‘e bu sözleşmede yazmıyor’ denilerek devletin sırtına yüklendiği iddia ediliyor.
Elinde bir sözleşme var onu evire çevire istediği gibi kullanıyor anlaşılan.
Peki Emrullah bey neden bu kadar rahat!
Biz Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük yatırım inşaatlarını vaktinden bile önce bitirtmesiyle tanıyoruz.
Peki iş KKTC’ye gelince ne oluyor da bu inşaat bir türlü bitmiyor!
Erdoğan’ın bu laçkalıktan haberi var mı acaba?
Ya da ona buradaki gelişmeler doğru düzgün aktarılmıyor mu?
KKTC için tanınma gibi büyük işlerin altına giren büyük emek veren Türkiye’nin, havaalanı inşaatını bile 10 yılda bitiremeyen bir firmaya tolerans tanıdığını düşünemiyoruz
Şimdi konu Turanlının ne yaptığı değildir aslında..
Konu milli bir meseledir.
Kıbrıs Türkünün dünyaya açılan tek kapısıdır Ercan.
Bu yüzden bu süreç her zaman olduğu gibi yine Türkiye’nin konuya el atmasıyla sonuçlanabilir.
KKTC’ye Rusya’dan bir gün uçak inecekse onun nasıl bir havaalanına da ineceği artık çok önemlidir ve bu sorun acilen çözülmelidir.
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Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yıl dönümü…
Büyük Önder Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimiz bizlerin de en büyük yaşama sevincidir.
Cumhuriyet, Türk halkı için ne kadar büyük bir erdemse tüm dünya için de çok büyük bir olaydır, iyi bir örnektir.
Küresel güçlere, emperyalistlere düşmana karşı boyun eğmemenin onlara karşı da zafer kazanılabileceğinin ve aydınlığa çıkılabileceğinin ispatıdır.
Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimiz için emeği geçen herkesi sevgi ve saygıyla anıyoruz…
Yaşasın Cumhuriyet!