Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Selamlar Levent Bey,
19 Haziran 2022 tarihinde bir okur mektubu başlığı altında yer alan Elektrik Mühendisleri Odamız hakkında yazınıza istinaden hazırlamış olduğumuz cevap metni ekte gösterildiği üzeredir.
20 Haziran tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde belirtmiş olduğum üzere yazı içeriği birçok asılsız hususu içerdiğinden, okurlarınızdan olan bizleri ziyadesi ile üzmüştür. Konu hakkında göstermiş olduğunuz hassasiyet, cevap imkanı ve anlayış için sizlere tekrardan teşekkür eder saygılar sunarız.
Prof. Dr. Mehmet Toycan
Yazman
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“Sevgili Levent Özadam;
19 Haziran 2022 tarihindeki odamız ile ilgili kaleme aldığınız konuyu gündeme taşıma şekliniz bizleri üzse de toplumsal açıdan bu denli önem arz eden bir konuyu gündeme almanızı memnuniyet verici olarak değerlendiriyoruz.
Diğer yandan belirtmek isteriz ki, köşe yazınızda odamıza yapılan ithamlardan rahatsızlık duyan ve odamız işleyişinden haberdar olan birçok vatandaşımız yazılı veya sözlü olarak bizlere ulaşmış ve duydukları rahatsızlığı dile getirerek bizleri mutlu etmişlerdir.
Elektrik Mühendisleri Odası’nın ürün güvenliği kapsamında yaptığı denetimler kendisine Dış Ticaret Yasası altında hazırlanan tüzük ile verilmiştir.
İlerleyen süreçte yapılan denetimleri geliştirmek adına ekonomik örgütler ile istişare edilerek ek protokoller de yapılmıştır ve fakat tüm bunların ötesinde odamız devlet yetkililerinin talebi ile herhangi bir ekonomik beklenti içerisine girmeden hem Ticaret Dairesi’ne hem de Gümrük Dairesi Kaçakçılıkla Mücadele Şube Amirliği’ne teknik destek vererek sakıncalı, kaçak yollardan piyasaya girmiş, gümrüğe yalan beyan yapılmış ürünlerin tespiti hususunda bu kamu kurumlarına hizmet vermektedir. Yukarıda bahsedilmiş olan çalışmaların tümü tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşımını sağlamakla beraber ticari işletmeler için de eşit rekabet koşullarını yaratmaktadır.
Yazı içeriğinde bahsi geçen odamızın 2 mühendisle çalıştığı ifadesi tamamen yanlıştır. Konusunda uzman eğitimlerini tamamlamış 4 adet mühendis ve 5 adet yardımcı eleman odamızda hizmet vermektedir.
Ek olarak, kısa süre önce tamamlanan çalışmalar ışığında yeni bir elektrik mühendis istihdamı ile odamızın hizmet kapasitesi geliştirilecektir.
Oluşturduğumuz çevrimiçi portal ile 7 gün 24 saat yapılan her türlü başvuru işleme alınmakta ve uygun sürede değerlendirilmektedir.
Odamız yine kendi imkanları ile yarattığı bu hizmet ile ülkemizde öncü olmuş, başvuru sahibine süre ve ekonomik fayda sağlamıştır. Çevrimiçi olarak verilen hizmet salgın sürecinde dahi kesintiye uğramadan devam etmiş ve üzülerek belirtmek isteriz ki bu teknolojik hizmet de yazı içeriğinde karalanmıştır.
Çevrimiçi portal üzerinden yapılan ön izin başvurusu, özellikle yazıda geçen dünyaca ünlü markalar ile ilgili olduğunda, malzemeler daha yola çıkmadan evrak kontrolü yapılabilmekte ve izni verilebilmektedir.
Bu doğrultuda, bahsi konu ithalatlar kapsamında başvurular ürünler gümrüğe ulaşmadan yapıldığında EMO kaynaklı gümrükte gecikme söz konusu olmamaktadır.
Bu noktada eşit rekabet koşullarının oluşabilmesi ve tüketicinin markası sahtelenmiş ürünlere maruz kalmaması, yapılan hizmetin önemini ortaya çıkarmaktadır.
İthalat sürecinde yapılmayacak olan denetim, sonrasında oluşması muhtemel mağduriyetler ile vatandaşlarımızı olumsuz olarak etkileyecektir.
EMO denetimine tabi olmayan ürünler ile ilgili marka sahtelemesi yapılmış olanların ülkemize giriş yapması kamuoyunun gündemindeyken verilen hizmetin ne kadar doğru olduğunu ve aynı zamanda hem ithalatçıya hem de vatandaşa fayda sağladığını ortaya koymaktadır.
Kısacası zamanında ve doğru bir şekilde yapılan ön izin müracaatı ile ithalatçı söz konusu ürünler ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşamayacaktır.
Odamız ön izin faaliyetlerinin yanı sıra, ürün denetimleri hususunda laboratuarını oluşturmuş ve ilgili laboratuarı uluslararası akreditasyon kuruluşundan akredite ederek verdiği hizmetlerin doğruluğunu güvence altına almıştır.
Ürün güvenliği kapsamında yapılan tüm testler yine uluslararası standartların öngördüğü şekilde icra edilmekte ve tüketicilerin can ve mal kaybı önlenmektedir. Bahsi geçen laboratuarın, verdiği hizmet olanağı ve kapsamında sadece KKTC’de değil GKRY dahil adada başka örneği bulunmamaktadır.
Yine yazı içerisinde “her gün 13:30’da kapanıyor” ifadesi de diğer ifadeler gibi asılsızdır.
Yaz periyodu sürecinde odamız Salı ve Perşembe günleri 17:30’a kadar geriye kalan günlerde ise saat 14:30’a kadar hizmet vermektedir.
Buradan da anlaşılacağı üzere asılsız iddialar ile kamuoyu yaratmaya çalışan kişilerin ne derece art niyetli olduğu açıkça ortadadır.
Son olarak belirtmek isteriz ki Odamız toplum menfaati gözeterek hizmet vermekte olan ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği altında yasa ile kurulmuş kamu nitelikli bir meslek örgütüdür.
Konu için göstermiş olduğunuz hassasiyet ve anlayış için sizlere teşekkür eder, saygılar sunarız.
Üner Kutalmış
Başkan
Yönetim Kurulu (a)
KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
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MESAJ KUTUSU
Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, YÖDAK’ta bir üyenin yüksek lisans diplomasını gösterememesi nedeniyle skandal büyüyor. Yaptığımız araştırmada Meclis’e sunular dosyada da böyle bir belge yok, makamlar sessiz bakalım siz yasa dışılığa nasıl bir tepki vereceksiniz?
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Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, Lefkoşa tren yolu polikliniğinde bir kadın doğum doktorunun mesailere uymaması konusundaki uyarımızdan sonra konuya hassasiyet gösterip kendisine uyarı yazısı göndermeniz nedeniyle teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşın biz de takipçisi olacağız bundan kuşkunuz olmasın…
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Sayın Rifat GÜNAY, bir bankanın hissedarları hakkında alınan mahkeme kararlarından sonra şimdi bütün gözler Merkez Bankası’na çevrildi. Bankacılık yasaları bu konuda ne diyor, gerekeni yapacak mısınız yoksa göz ardı mı edeceksiniz merak konusu oldu!
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, Ankara ziyaretlerinizde ilgi ve alaka fazla olunca belli ki birileri bundan fena halde rahatsızlık duymuş olsalar ki manidar açıklamalar yapmaya başladılar. Allah nazarlardan saklasın size!
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Sayın Erhan ARIKLI, çalışanların ek mesai yapmama eylemi nedeniyle yolcu gemilerinin açık denizde bekletilmesi nedeniyle anında müdahale edip sorunu çözmeniz nedeniyle teşekkür mesajlarınız gelmeye başladı, tebrik ederiz doğru olanı yaptınız…
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Sayın Ünal ÜSTEL, Lefke’de yapımı tamamlanan Sivil Savunma Teşkilatı bölge binası şimdi istihdam yapılıp bölgeye hizmet vermeyi bekliyor. Konuya duyarlılık gösterip en kısa zamanda bu sorunu çözmeniz bekleniyor zira son yangınlar da teşkilatın hayati görev yaptığını gözler önüne serdi…
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Sayın Sunat ATUN, brent petrolde önemli bir düşüş yaşanırken vatandaş doğal olarak akaryakıt fiyatlarının da aynı oranda indirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtiyorlar. Zira artık birçoğu depolarını dolduramayacak duruma düştüler…
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Sayın Metin ŞADİ, pek muhterem eşinizin zamansız vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye tanrıdan rahmet size ve tüm aileye sabırlar dileriz. Allan geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler nasip etsin…
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Sayın Mesut GENÇ, Ersin bey çok ihtiyaç olduğu için sizi danışman olarak atadı ama bu atama toplumun vicdanında kabul görmedi. Yani ihtiyacınız olsa belki bir nebze anlardık ama o da olmadığına göre diyecek bir şey bulamıyoruz…
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Sayın Dursun OĞUZ, coşkulu törenlerle karşıladığımız yangın helikopterinin daha ilk görevinde anında bakım onarım gerekçesi ile müdahalede bulunmaması kamuoyunda tepki ile karşılandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmakta yarar görüyoruz…
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