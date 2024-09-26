KTEMB Lefkoşa Merkez ofisinde dün yapılan ziyarette EMO heyeti yeni dönem çalışmalarında KTEMB Yönetim Kuruluna başarı diledi.

Ziyarette ayrıca elektrik sektöründe tüketiciler açısından da önem arz eden çeşitli güncel konular ele alındı. Son zamanlarda artan elektrik kaynaklı yangın ve ölümlerin engellenmesi için kamusal alanlardaki tesisatlara öncelik verilerek, rutin kontrol ve denetim uygulamasının hayata geçirilmesi, elektrik sektöründe kalite ve standartların yükseltilmesi, sosyal faaliyetler ve mesleki eğitim konularında etkin ortak çalışmalar yürütülmesi yönünde fikir birliğine varıldı.