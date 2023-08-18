Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği iş birliğinde 25 Ağustos’ta DAÜ Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi'nde "2. Ulusal Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenleyecek.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, dünyadaki güncel enerji verimliliği uygulamaları ve ülkede geliştirilmesi hedeflenen enerji verimliliği politikalarına yol göstermesi hedeflenen çalıştayda, yurt dışı ve yurt içinden dört çağrılı konuşmacı yer alacak.

Sunumların ardından dört konu başlığında oluşturulan çalışma masalarında, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, çeşitli sektör temsilcileri ve yurt dışından katılımcılar yer alacak.

"Üretimde enerji verimliliği, enerji verimliliği finansmanı ve sürdürülebilirlik, binalarda enerji verimliliği ve enerji verimliliği otomasyonu ve elektrikli araçlar" konularındaki yuvarlak masa çalışmasından sonra sonuç bildirgesi oluşturulacak.

Açılış konuşmaları ile sabah saat 09.30'da başlayacak çalıştay, masa toplantılarında oluşan sonuç bildirilerinin kısa sunumlarının yapılması ile tamamlanacak.