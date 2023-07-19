KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komitesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğinin bir şirkete hibe edildiğini ileri sürdü.

KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin tüm elektrik enerjisi arz güvenliğinin bir şirketin tam kontrolüne geçmek üzere olduğunu savundu.

Odanın yıllardır elektrik enerjisi sorunlarına çözümler sunmak için sayısız çalışmalar yaptığına işaret edilen açıklamada, bu çalışmalarla bıkmadan, usanmadan toplumun ihtiyacını ve sorunun çözümlerini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Elektrik enerjisi sorununun çözüldüğü anlatılırken aslında gerçeğin Kıb-Tek ve ülkenin elektrik enerjisi arz güvenliğinin bir şirkete hibe edildiği ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Devamında yine aynı şirkete enterkonnekte bağlantı sürecinin devri ile birlikte KKTC'nin tüm elektrik enerjisi arz güvenliği kârına kâr katacak bir şirketin tam kontrolüne geçmek üzeredir. Kuşkusuz ki devamı Kıb-Tek'in etkisizleşerek özelleştirme ile sonlanacak yeni tiyatro süreçlerinin sahneye gelmesi hiç kimseyi şaşırtmayacaktır.

Sonuç olarak, kapanan bu tiyatro perdesi ile birlikte yaşanmakta olanın KTHY ve diğer benzerlerinden daha az kalır bir tarafı yoktur.”