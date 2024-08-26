Politis gazetesi, Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin, bahse konu emekli subayın, görevini icra ederken, RMMO'nun silah programlarıyla bağlantyılı olan en az iki şirketle muhafaza ettiği ilişkilerine bağlı olarak mercek altına aldığını yazdı.

Savunma Bakanlığı'ndan ve RMMO Komutanlığı kaynaklarının teyitlerine dayanarak, Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nin, Savunma Bakanlığı'na bir mektup göndererek emekli subayın, son 15 yılda silah programlarının alımına ilişkin müzakerelere katılıp katılmadığına ilişkin verileri talep ettiğini yazan gazete, Savunma Bakanlığı'nın ilk andan itibaren bu olayın aralştırılması ve aydınlatılması için iş birliği yaptığını da belirtti.

Habere göre Savunma Bakanlığı bu gidişat için RMMO Subaylığı'na da bir an evvel verileri toplayıp sunması için de talimat verdi.

Gazete, yolsuzlukla ilgili şüphelerin, bahse konu emekli subayın, özel bir şirkette danışman olarak çalışmak için Denetleme Komitesi'nden izin istediği zaman ortaya çıktığına da dikkati çekti.