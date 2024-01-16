Tedavi gördüğü hastanede geçen pazar günü yaşamını yitiren emekli Polis Genel Müdür 2.Yardımcısı Mehmet Curcioğlu bugün Lefkoşa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Curcioğlu, polis teşkilatı tarafından düzenlenen törenle Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Polis teşkilatında 41 yılı aşkın süre görev yapan ve 1994 yılında Polis Genel Müdür 2.Yardımcısıyken yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Mehmet Curcioğlu’nun cenaze törenine başta ailesi olmak üzere polis teşkilatı mensupları, emekli polisler ve sevenleri katıldı.

Törende, Curcioğlu’nun fotoğrafı ve tabutuna sarılı bayrak Polis Genel Müdürü Kasım Kuni tarafından aile fertlerine takdim edildi.