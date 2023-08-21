Emekli astsubaylar, Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler yol yapımına yönelik müdahalesini şiddetle kınadığını bildirerek, eşitliğin ve barışın tesisi için gereken adımların atılmasını talep etti.

KKTC Güvenlik Kuvvetler Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Esen Ömürlü, Barış Günü’nün tarafsızlık ve adil davranış ilkelerine uygun hareket etmesini beklediklerini kaydederek, “KKTC’nin, egemen bir devlet olarak kendi toprakları üzerinde gerçekleştirdiği bu çabalara yapılan müdahale, barışın ve istikrarın zedelenmesine neden olmaktadır” dedi.

BM’nin Rumlara hizmet misyonunu üslendiğini de savunan Ömürlü, özetle şunları kaydetti:

“BM Barış Gücü halkımızın nazarında güvenini tamamen sıfırlamıştır. Rumların halkımıza karşı yürüttüğü soykırımlara seyirci kalan, Sırplara karşı Boşnakları koruyamayan, Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’taki misyonu,1974 Mutlu Barış harekatıyla zaten son bulmuştu. Tarih boyunca Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetini ve yapıcı tutumunu yansıtan adımlara rağmen, aynı özen ve adil yaklaşım beklenen karşılığı görmedi. 1996 yılında Rumlar tarafından bilinçli şekilde Türk arazileri istimlak edilerek inşa edilen Larnaka- Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve 2004 yılında Rum tarafınca yapılan Pile-Voroklini yol yapımına Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazlarına rağmen sessiz kalındığını hatırlatmak isteriz. Bu durum Barış Gücü’nün Kıbrıs Türk halkına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavrın bir yansımasıdır”