ELEKTRİKLİ SCOOTER’LERİN TRAFİKTE KULLANILMASI

Son günlerde, polisin rutin trafik kontollerinin yanı sıra, ulaşım amaçlı olarak yollarda kullanımı artan elektrikli scooter sürücülerinin de yasal mevzuat çerçevesinde denetlenmesi ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması sonrasında, halktan gelen talepler doğrultusunda yeniden scooterlerin kullanım kuralları hakkında bilgilendirme yapılması gereği duyulmuştur.

Elektrikli Scooterin tanımı ve yollarda kullanılması ile ilgili kurallar, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde (A.E.99/1974) yapılan değişiklikler ile 26 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yapılan yasal düzenleme ile “Elektrikli Scooter; en fazla 30 km/s hızı aşmayan, 351 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartabilen ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt” olarak tanımlanmıştır.

Akü gücü 351 watt’ın üzerinde olan ve saatte 30 km’den fazla hız yapabilen motobisiklet, motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçların ise yasada belirtilen motorlu araç sınıfı altında kayıt zorunluğu olmakla birlikte, ilgili motorlu araçlar sürüş ehliyeti (J, H1, H2 veya H sınıfı) ile sürülmesi gereken araç sınıfındadırlar.

Yasada belirtilen “Elektrikli Scooter” tanımına uymayan scooter modellerinin trafikte kullanılması suç teşkil etmekte olup, polis tarafından tespit edilmesi halinde kullanıcı hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlatırız.

Yollarda Kullanılacak Elektrikli Scooterler aşağıda belirtilen (26 Ekim 2022 tarihinde Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde (A.E.99/1974) ile yapılan değişiklikler ile) kurallar çerçevesinde olmak şartı ile trafikte kullanılabilmektedir.

18 yaşın altındaki kişiler tarafından kullanılamaz. Şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanılamaz. Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa, trafik güvenliğini riske atmayacak sekilde soldan gidilmesi kaydı ile araç yolunda sürülebilir. Sürücü harici yolcu taşınamaz. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır. Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir. Kaldırımlarda elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.

Yukarıda belirtilen kurallar dikkate alınarak bilinmelidir ki, piyasada satılan her model scooter trafikte kullanım amacıyla üretilmemiştir. Kural dışı kullanılan scooterler, hem kullanıcılar açısından, hem de trafikteki yaya ve diğer araç sürücüleri açısından tehlike oluşturmaktır. Ayrıca elektrikli scooter modellerinin ithal ve satışında söz konusu araçların kullanım amacı da aranmamaktadır.

Polisin trafikte elektrikli scooter ve diğer konulardaki denetimlerinin devam edeceğini hatırlatır, tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve trafik kazalarının önlenmesinde katkı sağlayamaya davet ederiz.