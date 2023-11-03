Değirmenlik’te 14’üncü Zırhlı Tugay bölgesine 6 Kasım Pazartesi 10:00 ile 11:00 arası elektrik verilmeyecek.

Kıb-Tek’ten ödenmemiş fatura uyarısı Kıb-Tek’ten ödenmemiş fatura uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklı olacak.