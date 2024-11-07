Güney Kıbrıs ile İsrail arasında deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesinin normal seyrinde devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) Başkanı Manos Manusakis’in “7’inci Atina Yatırım Formunda” yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ile İsrail arasına elektrik iletim hattı döşenmesi projesinin kar-zarar raporunun bir inceleme kuruluşuna iletildiğini ve 2025 yılının ilk çeyreğinde raporun hazır olmasını beklediklerini söylediğini yazdılar.

Habere göre Manusakis, Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki bağlantı konusunda ise, “her iki ülkenin karasularındaki deniz altı araştırmalarının olağan şekilde sürdüğünü ve yıl sonuna kadar yatırım düzeyinde de gelişmeler yaşanacağını” ifade etti.

Manusakis, projenin Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki kısmı konusunda beklemede olan konuların ise, devletler arası anlaşmanın mevcut olması ve Rum hükümetinin Kasım ayı sonuna kadar projeye mali katkı koyma kararı almasından ötürü kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Öte yandan gazete, ABD Uluslararası Kalkınma Finansman Kurumu’nun (DFC) “Great Sea Interconnector (GSI)” projesine finansal katkı sağlama niyetinde olduğuna dair bilgiler bulunduğunu yazdı.

Gazete, “energypress.gr” isimli internet sitesinde yer alan habere göre, DFC, “Great Sea Interconnector” projesine 400 milyon Euro finansman sağlanmasını önereceği konusunda ADMİE’yi bilgilendirdiğini vurguladı.

İlk gelen bilgilerin DFC’nin projeye hisse bazında katılacağı yönünde olduğunu ancak şimdiki bilgilerin projeye ödenek verileceği şeklinde olduğunu belirten gazete, ADMİE’nin ayrıca Avrupa Kalkınma Bankası’ndan 500 milyon Euro finansman elde edeceği yönünde olumlu mesajların bulunduğunu savundu.