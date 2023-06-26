Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, elektrik ücretlerinde yeni düzenlemeye gitti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni tarifeler PDF dosyası ve fotoğraf olarak ektedir

01-temmuz-2023-tarife-ucretleri-web.pdf