Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu, elektrik ücretlerinde yeni düzenlemeye gitti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

 Yeni tarifeler PDF dosyası ve fotoğraf olarak ektedir 

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