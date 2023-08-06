Vadili’de 4 Ağustos’ta kaldığı evde ölü bulunan Cevat Elçioğlu’nun (E-60) ölüm sebebi belirlendi.

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Polis açıklamasında yapılan otopside, Elçioğlu’nun ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.