Vadili’de 4 Ağustos’ta kaldığı evde ölü bulunan Cevat Elçioğlu’nun (E-60) ölüm sebebi belirlendi.
Polis açıklamasında yapılan otopside, Elçioğlu’nun ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Vadili’de 4 Ağustos’ta kaldığı evde ölü bulunan Cevat Elçioğlu’nun (E-60) ölüm sebebi belirlendi.
Polis açıklamasında yapılan otopside, Elçioğlu’nun ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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