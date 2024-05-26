Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası El-Sen, “Tüm sektörlerin teker teker karanlığa itildiği, üretimden koparılarak yabancı sermayenin kölesi haline getirilmeye çalışıldığı, kimliğimiz ve varlığımızla sınandığımız böylesi bir süreçte, elimizi taşın altına koymaktan başka çaremiz yoktur” açıklamasında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, “Biz El-Sen olarak tüm gücümüzle, biatçı politikalarla bizleri topyekûn yok oluşa doğru sürükleyenlere karşı dimdik ayakta olduğumuzu, mücadeleden asla yılmayacağımızı göstermek için yarın saat 11:00’de Başbakanlık önünde olacağız. Sendika olarak yarın (27 Mayıs 2024 Pazartesi) tüm gün, elzem servisler dışında grevde olacağımızı da kamuoyuna duyururuz” denildi.