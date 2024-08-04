" Gelin basın aracılığıyla hep birlikte halkın karşısına geçip tüm bu konuları herkesin gözü önünde konuşalım"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), iş güvenliği eksikliklerinin giderilmesi ve çalışanların can güvenliğinin sağlanması gibi taleplerinin giderilmediği gerekçesiyle duyurdukları iş bırakma eylemi kararının ardından Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetimi tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

EL-SEN Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada, bu açıklamayı “EL-SEN’e yönelik bir karalama kampanyası başlatıp, beceriksizliklerini manipülasyon yoluyla örtme çabası” olarak değerlendirdi.

Tuğcu, ülkede son bir ay içerisinde elektrik kaynaklı 3 ölümlü iş kazası yaşandığını, KIB-TEK’in de bugüne kadar 6 çalışanını iş kazası sonucu toprağa verdiğini hatırlatarak, KIB-TEK çalışanlarının can güvenliğinin garanti altına alınması yönündeki taleplerinin haklılığının, “kimsenin itiraz edemeyeceği bir gerçek” olduğunu kaydetti.

“EL-SEN yönetimi olarak, üyelerimizin, yeni ocakların sönmesinin işten bile olmadığı bu koşullarda görev yapmasına razı değiliz, olmayacağız.” diyen Tuğcu, DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi’nce hazırlanan ön raporda, "Kıbrıs KIB-TEK’te şu anda iş güvenliği konusunda karşılanması gereken kuralların hiçbirinin yerine getirilmediğinin belirtildiğini" söyledi.

KIB-TEK’teki iş güvenliği yoksunluğunun farklı kesimlerden uzmanlar tarafından da vurgulandığını savunan Tuğcu, önceki yıllarda bu konuda EL-SEN’in yönetime iletmiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği konulu yazı ve taleplere işaret etti.

Tuğcu, “Marifet, bazı şeyleri EL-SEN eylem noktasına gelince hatırlamakta ve tek yanlı ve yalanlarla dolu basın açıklamalarıyla bu halkı manipüle etmeye çalışmakta değildir.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kurumun denetlenmesi konusunda yazdıkları yazıların da yanıtsız kaldığını ifade eden Tuğcu, “kendilerini eylem noktasına getiren koşulları küçümseyen, üzerine düşen görevleri yerine getiriyormuş algısı yaratmaya çalışarak, halkı EL-SEN’e karşı kışkırtma çabasına giren” KIB-TEK yönetimini esefle kınadıklarını belirtti.

“Halka hizmet etmeyenin, halkı mağdur edenin kim olduğu ortadadır.” diyen Tuğcu, KIB-TEK’e şu soruları yöneltti:

“Yılın en sıcak zamanlarını yaşadığımız bu günlerde yaşadığımız sonu gelmeyen elektrik kesintilerinin sorumlusu EL-SEN midir?

Teknecik’e yatırım yapmayarak, ihalesiz bir şekilde ne idüğü belirsiz yakıtları sisteme pompalayıp cihazları bozarak, bozulan makineyi dört yıl boyunca tamir etmeyerek üretim yetersizliğine ve dolayısıyla da saatlerce süren kesintilere neden olan EL-SEN midir?

Teknecik’i bilinçli bir şekilde ülkenin elektrik ihtiyacını karşılayamayacak duruma getirip AKSA’yı Türkiye’nin en zenginler listesine sokan, AKSA’ya ödenen milyon dolarların bütçede yarattığı açığı kapatmak için halkın elektrik faturalarını son bir yılda üçe katlayan EL-SEN midir?

Sadece Temmuz 2024’te Güney Kıbrıs’tan yaklaşık 1 milyon 250 bin dolarlık elektrik enerjisi satın almak zorunda kalıp, bunu da faturalarımıza ekleyecek olan EL-SEN midir?

Mevcut yönetim, 3 defa santral yatırımı yapma yönünde karar üretmesine rağmen, bu kararlar hayata geçirilmemiştir. Bu kararların ‘her ne hikmetse(!)’ yürütülmemiş olmasının sorumlusu EL-SEN midir?"

Açıklamada, iptal edilen santral ihalelerinin, sayaç ihalesinin ve halen devam etmekte olan trafo bakım ihale sürecinde "'kahvaltılı toplantılarda’ yapılan rant pazarlığının arkasındaki gücün EL-SEN olup olmadığı" sorusu da yer aldı.

Tuğcu, KIB-TEK’e çağrıda bulunarak basın aracılığıyla halkın önüne geçerek bu konuları konuşmayı, uyarıları neden dikkate almayarak, gerekli adımları neden atmadıklarını halka anlatmalarını talep etti.