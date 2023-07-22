Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, “Ercan Havalimanı yeni terminal binasının, gerekli elektrik altyapısının tamamlanmadığını” savunarak, “Havalimanı, bu haliyle gerek çalışanlar gerekse yolcular için ciddi bir tehlike oluşturmaktadır” dedi.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, havalimanının elektrik şebekesinin henüz tamamlanmaması nedeniyle enerjinin, halk arasında “inşaat elektriği” olarak da bilinen “geçici akım” ile sağlandığını kaydetti.

“Bina açılışının, 20 Temmuz törenlerine yetişebilmesi için bina eksiklikleri giderilmeden, elektrik sistemi henüz Kıb-Tek’in son kontrollerinden geçmeden devreye konulduğunu” öne süren Tuğcu, şöyle devam etti:

“Nasıl ki Kıb-Tek çalışanları bir evin inşaatı dört dörtlük tamamlandıktan sonra o evin elektrik sistemini kontrol ederek onaylar, Ercan’ın da böyle bir işleme tabi tutulması gerekmektedir ve bu henüz yapılmamıştır. Hal böyleyken, bir de bunun üzerine limanda yaşanan elektrik kesintileri, ciddi bir yangın tehlikesini de beraberinde getirmektedir.”

“Elektrik konusunda vatandaş için geçerli olan ilgili yasalar, konu Ercan’a gelince neden uygulanmamaktadır?” sorusunu soran Ahmet Tuğcu, “toplumun uymak zorunda olduğu yasaların, hükümet eliyle delinmesi ve insan hayatının hiçe sayılmasının kabul edilebilir olmadığını” kaydetti.

Geçici akımın, normal tarifeye göre çok daha pahalı olduğuna da işaret eden Tuğcu, geçmişte yapılan benzer uygulamalar nedeniyle Kıb-Tek’in çok büyük maddi zarara uğratıldığını ifade etti.

Kıb-Tek çalışanları ve El-Sen yönetimi olarak konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi görev saydıklarını belirten Tuğcu, “Yaşananları halkın takdirine bırakıyoruz” dedi.