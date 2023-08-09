Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir hakkında, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı hedef gösteren bir yazı yazdığı ve kurumun manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği” gerekçesiyle, 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ifade özgürlüğüne yönelik açık bir darbe olduğunu öne sürdü.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu El-Sen Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Kişmir'e açılan ceza davasının kabul edilemeyeceğini kaydederek düşünce ve ifade özgürlüğünün ülkede Anayasa tarafından güvence altına alınan bir hak ve aynı zamanda demokrasinin de vazgeçilmez bir gereği olduğunu belirtti.

Tuğcu açıklamasında “El-Sen bu davayı yakından takip edecek ve basının halkı bilgilendirme görevini özgürce yerine getirebilmesinin önüne konan her türlü anti-demokratik engele karşı yürütülecek mücadelede yerini alacaktır.” ifadelerini kullandı.