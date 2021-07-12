Yükselen küresel piyasalar salgında yeni dalgaları izliyor

Asya hisse senetleri piyasaları ABD endekslerinin cuma gününü rekor seviyelerde kapamasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı.

Japon Topix ve Nikkei yüzde 2’nin üzerinde değer kazanırken Çin Borsaları Cuma günkü zorunlu karşılık kararı sonrası hızlı yükseldi. Şanghay Bileşik yüzde 1'e yakın artış kaydederken, likiditeye daha duyarlı ChiNext borsası ise yüzde 4,3 yükselişle 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Sekiz işlem günü art arda geriledikten sonra cuma günü 7 baz puan yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirisi yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 1,35 seviyesinde yatay.

Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 yükselişle 1.141 seviyesinde. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde kayıplara virüs kısıtlamalarının sertleştiği Güney Afrika öncülük ediyor.

Salgında yeni dalgalar

Asya’dan Amerika’ya Kovid-19 vaka sayısında delta varyantının da etkisiyle artış kaydediliyor. ABD’de mayıs ortalarından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken özellikle aşılama oranı düşük eyaletlerde vaka sayısı yüksek çıkmaya devam ediyor.

Asya başkentlerinde başta Singapur, Bangkok ve Seul olmak üzere vaka artışı daha sert kısıtlama tedbirlerine yol açtı.

İngiltere’de ise Kovid-19 tedbirleri tamamen kaldırılmaya hazırlanırken Başbakan Boris Johnson’un vatandaşlara dikkatli olması yönünde çağrı yapması bekleniyor.

Fransız yetkililer ise salgında yeni bir dalgaya girildiği uyarısını yaparken Macron kabinesinin bakanlarından Clement Beaune yeni kısıtlama tedbirleri olmayacağını belirtti.

Küresel çapta toplam vaka sayısı 186,6 milyonu geçerken can kayıpları ise 4,02 milyonu aştı.